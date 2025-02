Discord innove avec un blocage invisible et sans conflit

Face aux conflits et aux tensions en ligne, Discord propose désormais un outil plus discret pour éviter les échanges gênants.

Tl;dr Discord introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Ignore » pour masquer discrètement les profils et messages indésirables sans conflit.

Cette option permet de filtrer les notifications et l’activité d’un utilisateur sans qu’il le sache, offrant ainsi une alternative au blocage.

Discord renforce également sa sécurité en ligne en rejoignant une initiative pour lutter contre le contenu abusif avec la fondation ROOST.

Une alternative discrète au blocage

La nouvelle fonctionnalité de Discord, appelée Ignore, fonctionne comme un mode silencieux qui masque les messages et notifications d’un utilisateur sans qu’il ne le sache. Contrairement au blocage classique, cette option évite les tensions et les conflits en ne révélant pas à l’utilisateur ignoré qu’il l’a été. Cela permet de se protéger des comportements indésirables sans causer de ressentiment. L’option est également idéale pour éviter les confrontations inutiles et de maintenir une ambiance apaisée dans les communautés.

Pour utiliser cette fonction du logiciel VoIP le plus utilisé sur la planète, il suffit d’accéder au profil de l’utilisateur concerné, de cliquer sur le menu à trois points et de sélectionner Ignore. Une fois activée, cette option cache le profil et les messages de la personne ciblée, réduisant ainsi sa visibilité dans les serveurs et les notifications sans couper complètement le contact. L’utilisateur ignoré ne saura pas qu’il a été masqué, ce qui permet de préserver une certaine tranquillité sans créer de malaise. Cette fonctionnalité répond à un besoin de plus en plus exprimé par les utilisateurs de contrôler leurs interactions en ligne de manière moins intrusive.

Une solution pensée pour la sécurité

Discord met en avant cette nouvelle option comme un outil supplémentaire pour aider ses utilisateurs, en particulier les adolescents, à gérer leurs interactions de manière plus sereine. Elle leur permet de prendre leurs distances sans provoquer d’animosité, réduisant ainsi les risques de harcèlement ou d’escalade de conflit. En offrant une telle fonctionnalité, Discord cherche à créer un environnement plus sain et à encourager des comportements respectueux au sein de ses communautés. De plus, cette initiative reflète l’engagement de la plateforme à promouvoir une utilisation responsable et sécurisée de ses outils.

Un engagement plus large pour la sécurité en ligne

En plus d’Ignore, Discord rejoint d’autres entreprises comme OpenAI et Google pour créer ROOST, une fondation à but non lucratif visant à développer des technologies open-source de détection des contenus abusifs en ligne, notamment le matériel d’exploitation sexuelle des enfants (CSAM). L’objectif de cette fondation est de fournir des solutions pour identifier et signaler les abus en ligne de manière plus efficace, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Cela renforce l’engagement de Discord envers la sécurité des jeunes et des utilisateurs vulnérables sur la plateforme.