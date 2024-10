Midjourney lance une nouvelle version de son éditeur d’images avec une fonctionnalité époustouflante

Oubliez Photoshop - Midjourney vient de lancer sa nouvelle version de l'éditeur d'images, dotée d'une fonctionnalité exceptionnelle.

Tl;dr Midjourney élargit ses fonctionnalités d’édition d’images.

L’outil peut maintenant éditer des images extérieures.

Les fonctionnalités sont disponibles pour un groupe d’utilisateurs sélectionnés.

Une expansion notable pour Midjourney

Midjourney, l’éditeur d’images reconnu, vient d’annoncer une expansion majeure de son outil. Cette extension, déployée auprès d’un groupe d’utilisateurs sélectionnés, permet désormais d’éditer des images externes au sein de la plateforme Midjourney, tout en maintenant des protections de modération et de confidentialité renforcées.

Un pas de plus vers la concurrence

Cette nouveauté propulse Midjourney au-delà de sa capacité à éditer les images générées par l’IA, le plaçant ainsi en concurrence directe avec des logiciels d’édition de photos de premier plan tels que Photoshop ou Affinity.

« Nous testons deux nouvelles fonctionnalités aujourd’hui : notre éditeur d’images pour les images téléchargées et la re-texturation d’images pour explorer les matériaux, les surfaces et l’éclairage. Tout fonctionne avec toutes nos fonctionnalités avancées, telles que les références de style, les références de caractères et les modèles personnalisés », a déclaré la société.

En pratique, par exemple, vous pourriez télécharger une image d’un salon et ensuite faire ajouter ou retirer des éléments par Midjourney, changer la texture ou la couleur des murs et même ajuster l’éclairage pour donner l’impression que l’image a été prise la nuit.

Une disponibilité limitée

Cependant, Midjourney a précisé que l’édition d’images externes ne sera disponible que pour les membres ayant un abonnement annuel, les membres abonnés depuis les 12 derniers mois et les membres ayant au moins 10 000 images. Cette fonctionnalité n’est également disponible que sur Midjourney 6.1.

L’IA au service de l’art

L’expansion de Midjourney ne se limite pas aux photos. Les utilisateurs peuvent télécharger des croquis ou des dessins à la main et utiliser l’IA pour les transformer en véritables œuvres d’art.

Et bien que les graphistes et les artistes professionnels puissent encore vouloir utiliser des outils établis pour des éditions plus précises, l’effort de Midjourney couvre la plupart des bases. Comme nous l’avons déjà constaté en jouant avec l’éditeur, celui-ci est étonnamment doué pour comprendre quelles régions changer lorsque vous commencez à utiliser des invites.