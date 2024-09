Midjourney permet d’explorer les images en 3D avec Holodeck

Grâce à son nouveau modèle d'IA, Holodeck, Midjourney repousse les frontières de l'immersion en permettant aux utilisateurs de se plonger dans des environnements 3D interactifs. Ce système novateur, inspiré de la science-fiction, ouvre la voie à une nouvelle ère d’exploration virtuelle.

Tl;dr Midjourney développe une nouvelle fonctionnalité pour interagir avec les images générées par IA.

Outre ce projet, d’autres améliorations sont prévues avant la fin de l’année.

La technologie 3D de Midjourney repose sur la technologie NeRF, largement utilisée dans le développement de jeux.

Midjourney travaille également sur un modèle vidéo et une version améliorée de son éditeur d’images.

Une immersion totale dans les images grâce à Midjourney

La start-up Midjourney, leader dans la génération d’images par intelligence artificielle, est en train de développer une fonctionnalité révolutionnaire qui va transformer notre manière d’interagir avec les images générées. Grâce à de nouvelles formes de technologie 3D, il sera possible d' »entrer » littéralement dans l’image.

La technologie 3D de Midjourney : un pas vers le futur

Selon Martin Nebelong, expert en IA générative, le modèle 3D de Midjourney représentera une approche totalement nouvelle. Il s’appuiera sur la technologie NeRF, largement utilisée dans le développement de jeux. Un NeRF est un réseau neuronal capable de reconstruire des scènes 3D à partir d’une image 2D. David Holz, PDG de Midjourney, a évoqué à plusieurs reprises son désir de créer un monde virtuel interactif, dans lequel quiconque pourrait construire et évoluer. Le modèle 3D permettrait également une « motion de caméra dans certaines limites » et pourrait offrir un rendu de 60 images par seconde.

Quoi d’autre dans les cartons de Midjourney ?

Outre cette technologie 3D innovante, d’autres nouveautés devraient voir le jour chez Midjourney avant la fin de l’année. L’entreprise travaille notamment sur un modèle vidéo et une version améliorée de son éditeur d’images qui permettra pour la première fois d’éditer des images externes. De plus, la version 7 du modèle Midjourney est en phase de formation et devrait être disponible dans plus d’un mois, mais moins de trois.

La start-up a également annoncé travailler sur deux projets matériels, la création d’une nouvelle page d’exploration et le lancement d’un outil de narration destiné à la « création de mondes plutôt qu’à la simple création d’images ».