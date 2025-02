La fin d’une époque : Microsoft dit adieu à Skype

Microsoft met un terme à Skype : la célèbre application de messagerie et d’appels cessera définitivement de fonctionner dès mai prochain.

Tl;dr Microsoft arrête définitivement Skype dès mai prochain.

Les utilisateurs sont invités à migrer vers Teams.

Skype subit depuis longtemps une baisse progressive d’utilisation.

Skype tire officiellement sa révérence en mai prochain

Après vingt ans de présence sur le marché des communications numériques, Skype cessera définitivement ses activités en mai. Microsoft, qui en avait fait l’acquisition en 2011, invite désormais les utilisateurs à migrer vers son autre service de communication, Teams.

Depuis plusieurs années déjà, Skype connaissait une lente agonie. Malgré les multiples tentatives de repositionnement par Microsoft, l’application n’a jamais pleinement atteint l’objectif initial d’être leader sur le marché face à des concurrents tels qu’Apple FaceTime ou les nombreuses plateformes de Google.

Un parcours chaotique marqué par des revirements stratégiques

Le parcours de Skype chez Microsoft fut particulièrement mouvementé :

En 2013, Microsoft abandonne Windows Live Messenger pour privilégier Skype.

2015 voit une intégration ambitieuse mais brève de Skype à Windows 10, supprimée neuf mois plus tard.

En 2016, le groupe teste une application universelle (UWP), finalement abandonnée pour revenir au modèle d’origine (Win32).

En 2017, Teams est lancé avec succès, reléguant progressivement Skype en arrière-plan.

Ces revirements fréquents témoignent d’une absence de vision claire et durable pour Skype, ce qui a fini par décourager une partie des utilisateurs.

Teams succède officiellement à Skype

Dès le mois prochain, les utilisateurs recevront un message clair dans l’application Skype : « Starting in May, Skype will no longer be available. Continue your calls and chats in Teams. » Microsoft souligne même que plusieurs contacts des utilisateurs ont déjà adopté Teams, facilitant ainsi une transition progressive et naturelle.

Lancé initialement pour concurrencer Slack, Teams est rapidement devenu le pilier central des communications professionnelles et personnelles au sein de l’écosystème Microsoft. L’intégration native de Teams lors du lancement de Windows 11 en 2021 avait déjà laissé présager une fin imminente pour Skype.

Pourquoi Skype n’a-t-il pas réussi à s’imposer durablement ?

Plusieurs facteurs expliquent le déclin progressif de Skype :

La concurrence accrue avec des géants comme FaceTime d’Apple ou les multiples produits Google.

L’échec cuisant de Windows Phone, plateforme sur laquelle Skype avait pourtant misé.

Les changements stratégiques fréquents de Microsoft qui ont semé le doute parmi les utilisateurs.

En définitive, l’arrêt de Skype marque la fin d’une époque pour Microsoft, dont les ambitions dans la messagerie instantanée et la visioconférence passent désormais exclusivement par Teams. Si Skype laisse derrière lui un héritage certain, l’avenir numérique se conjuguera désormais uniquement avec Teams.