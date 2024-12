Microsoft met fin aux crédits et numéros Skype

Les crédits Skype et les numéros virtuels disparaissent, marquant une étape clé dans l’évolution du célèbre service VoIP de Microsoft.

Tl;dr La vente de crédits et de numéros Skype a été arrêtée, remplacée par des abonnements mensuels.

Les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser leurs crédits et numéros, mais sans possibilité de les recharger.

Cette décision de Microsoft s’inscrit dans la stratégie de se concentrer sur Teams et de favoriser un modèle économique basé sur des abonnements.

Une transition stratégique vers les abonnements

Microsoft a discrètement cessé la vente de nouveaux crédits Skype et de numéros Skype cette semaine. Ces fonctionnalités, autrefois essentielles pour les utilisateurs souhaitant passer des appels locaux et internationaux, sont remplacées par des abonnements mensuels. Cette décision marque un changement stratégique majeur pour Microsoft, qui semble vouloir rationaliser ses offres et inciter les utilisateurs à opter pour des modèles de revenus récurrents. Les crédits Skype, utilisés comme plan prépayé, et les numéros Skype, qui permettaient d’obtenir un numéro de téléphone virtuel, ne sont plus disponibles à l’achat, bien que les utilisateurs existants puissent continuer à les utiliser.

Un impact immédiat pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs actuels, les crédits restants et les numéros déjà attribués continueront à fonctionner. Cependant, aucune option de recharge ou de nouvelle acquisition n’est possible, ce qui oblige les utilisateurs à envisager les abonnements comme alternative. Amit Fulay, vice-président de Microsoft Teams et Skype, a confirmé que Skype se concentre désormais sur des services d’appels sortants via des abonnements mensuels. Les options gratuites de VoIP pour les appels vocaux et vidéo restent disponibles, mais le remplacement direct de fonctionnalités comme les numéros Skype reste absent, ce qui pourrait frustrer les utilisateurs fidèles.

Un repositionnement face à une concurrence accrue

Ce revirement stratégique intervient alors que Skype lutte pour rester pertinent face à des concurrents comme WhatsApp, Zoom, FaceTime ou encore les services intégrés aux smartphones. Depuis son acquisition par Microsoft en 2011, Skype a perdu de sa popularité au profit de solutions plus modernes et souvent gratuites. Avec l’attention accrue portée à Microsoft Teams, en particulier depuis le lancement de sa version personnelle en 2020, Skype semble progressivement relégué au second plan. Cette décision pourrait signaler une volonté de Microsoft de recentrer ses efforts sur Teams et sur des fonctionnalités plus lucratives.

Une évolution inévitable mais controversée

Bien que Microsoft insiste sur le fait que les utilisateurs actuels ne subiront aucun changement immédiat, cette transition vers les abonnements soulève des questions sur l’avenir de Skype. La suppression des publicités plus tôt cette année et l’introduction de fonctionnalités basées sur l’IA montrent une volonté de moderniser l’application. Pourtant, l’abandon des crédits et des numéros Skype pourrait aliener les utilisateurs de longue date qui appréciaient la flexibilité des anciens modèles. À long terme, Microsoft semble déterminé à restructurer ses offres pour maximiser l’engagement des abonnés, même si cela signifie sacrifier certaines fonctionnalités historiques de Skype.