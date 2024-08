Microsoft supprime les publicités de Skype

Cette mise à jour comprend également une refonte de la création d'images par intelligence artificielle.

TL;DR Skype devient sans publicités, selon une annonce de Microsoft.

L’interface de création d’images sur Skype est revue à la hausse.

Intégration de l’authentificateur OneAuth sur l’application iOS de Skype.

Skype tourne la page de la publicité

Dans un environnement numérique saturé de publicités, Microsoft opte pour une transformation majeure en rendant Skype libre de toute publicité. Cette démarche décisive s’aligne sur une volonté d’offrir une expérience utilisateur plus propre et plus conviviale, selon le récent communiqué de la firme de Redmond sur leur blog.

Une expérience utilisateur améliorée

Malgré la suppression des annonces publicitaires, la section « aujourd’hui » sur Skype restera inchangée, tout comme le fil d’actualité préexistant. Il n’y aura simplement plus d’annonces publicitaires juxtaposées à ce flux d’information. De plus, pour ceux qui préfèrent une mise en page encore plus épurée, ils peuvent désactiver le fil d’actualité en se rendant dans le menu des paramètres.

Skype booste ses fonctionnalités

L’une des grandes nouveautés de cette mise à jour réside dans une amélioration notoire de l’outil de création d’images. Skype offre désormais une interface de création d’images remaniée, plus intuitive et esthétiquement plus attrayante. Les utilisateurs pourront accéder à ce créateur d’images directement depuis la fenêtre de chat ou la barre supérieure de l’application.

Amélioration de la sécurité sur iOS

Avec cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs iOS peuvent bénéficier de l’intégration de OneAuth, un outil d’authentification. Celui-ci remplace l’ancien système de connexion et offre une « connexion automatique » pour les utilisateurs déjà connectés à d’autres applications Microsoft, comme Teams. Un ajout pratique qui soulage notre mémoire, déjà sollicitée par une multitude de mots de passe à retenir.

Remarque importante : cette mise à jour est disponible pour tous les membres du programme Skype Insider. Le déploiement a commencé, mais pourrait prendre quelques jours pour atteindre tous les utilisateurs. Microsoft encourage donc ses utilisateurs à vérifier régulièrement l’état de la mise à jour.

Le mouvement audacieux de Microsoft en faveur d’un Skype sans publicité crée un précédent intéressant dans le monde numérique. Reste à voir comment se déroulera l’adaptation des utilisateurs à ces nouvelles modifications.