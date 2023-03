Comment rendre Zoom encore meilleur en utilisant ses meilleures apps

Zoom est une application que tout le monde, ou presque, connaît aujourd'hui. Et elle dispose d'une grande quantité d'extensions très intéressantes. Présentation de certaines très utiles.

Nous sommes désormais tous, ou presque, bien plus familiers avec Zoom que nous l’étions avant une certaine pandémie qui a contraint énormément de gens à travailler depuis chez eux et rester en contact à distances avec leurs collègues et leurs proches. Zoom est aujourd’hui si populaire qu’il compte tout un tas d’extensions plus ou moins utiles, pour des besoins très divers. Peu importe comment vous utilisez la plateforme, certaines des apps de la liste ci-dessous pourraient vous aider au quotidien.

Mmhmm

Mmhmm (freemium) s’intercale entre votre webcam et Zoom pour ajouter de nombreuses options à votre flux vidéo : vous pouvez présenter des slides en restant à l’écran, accéder à plus de 100 arrière-plans, être à l’écran avec plusieurs personnes en même temps et même enregistrer des vidéos pour les présenter plus tard. Si vous passez du temps dans Zoom à partager votre écran et que vous voulez davantage d’options pour la manière dont les gens vous voient, c’est l’idéal.

Read

Read (freemium) se donne pour mission d'”améliorer le bien-être en réunion” et cela implique de garder les réunions dans leurs horaires ou de transmettre une transcription complète à la fin. En ce qui concerne l’intégration de Zoom, Read utilise l’intelligence artificielle pour faire des résumés des réunions, ajoute une variété d’effets en réalité augmentée et peut même mesurer l’attention des participants.

Funtivity

Funtivity (freemium) permet d’ajouter une dose de fun dans vos réunions Zoom. Vous avez plus de 25 activités différentes, y compris du bingo, des quiz, des charades et autres escape rooms. Tout est très joli et bien intégré dans l’interface principale de Zoom. Parfaitement utilisable dans un cadre formel comme entre amis ou en famille.

Sesh

Sesh (freemium) veut porter le concept de l’agenda de réunion dans l’âge moderne des appels vidéo, en utilisant des indicateurs visuels et invitations audio pour s’assurer que vous passiez bien suffisamment de temps sur chaque point. Cela permet de créer des agendas et de s’y tenir, et l’application offre tout un tas d’extras, comme la possibilité de définir des sondages rapides ou des moyens de briser la glace.

Grain

Grain (freemium) veut faire en sorte que vous n’oubliiez rien de ce qui a été dit une fois la réunion terminée. Grain enregistre puis transcrit tout et vous donne des outils pour enregistrer et annoter des extraits pour plus tard, ceci pour pouvoir rester concentré sur ce qui se passe sans vous inquiéter de prendre des notes constamment. Tout ce que vous avez enregistré peut être facilement partagé avec les participants et reste aisément retrouvable via la recherche.

Krisp

Krisp (freemium) ajoute des fonctionnalités de réduction de bruit, pour s’assurer que tout le monde peut toujours vous entendre distinctement, ceci grâce à l’IA. Zoom a déjà quelque chose de similaire en natif, mais l’efficacité de Krisp la rend très utile et vraiment appréciable.

SurveyMonkey

SurveyMonkey (freemium) vous offre tout ce dont vous avez besoin pour sonder l’avis des participants, que ce soit pour le menu du déjeuner ou la direction de votre design produit. L’un des inconvénients des réunions virtuelles est qu’il est facile d’être passif et de passer à côté de ce qui se passe. Avec l’intégration fluide de SurveyMonkey, l’interactivité et la participation reviennent sur la table.

Welo

Welo (freemium) n’est pas pour tout le monde, mais elle devrait plaire à celles et ceux qui veulent s’éloigner de l’affichage standard de Zoom avec ces rectangles pour la vidéo. Il est possible de placer les participants dans des espaces numériques, qu’il s’agisse d’un parc ou d’un open space, pour que l’expérience soit vraiment différente.

Miro

Miro (freemium) est probablement le tableau blanc collaboratif le plus avancé que vous puissiez avoir dans Zoom. Si vous avez besoin d’un espace pour travailler à plusieurs pendant une réunion, vous aurez tout ce qu’il vous faut. Le tout étant parfaitement intégré dans l’expérience Zoom. Les tableaux peuvent inclure des textes, formes, images et bien davantage. Même des éléments interactifs comme des sondages.

Twine

Twine (freemium) peut améliorer un aspect spécifique de l’expérience Zoom : les salles de petits groupes. Avec cette add-on, vous pouvez définir différents types de salles – même en vous basant sur des tags personnalisés ou des critères liés aux participants -, vous pouvez basculer une personne automatiquement d’une salle à une autre après un certain temps et vous avez accès à certaines fonctionnalités très pratiques comme des invitations textuelles pour des conversations guidées.