Zoom utilise l’IA pour simplifier vos réunions et optimiser votre travail

Les nouvelles fonctionnalités IA de Zoom transforment la façon dont les utilisateurs gèrent leurs réunions et leur organisation au quotidien.

Tl;dr L’AI Companion de Zoom se dote de nouvelles capacités pour planifier des réunions, rédiger des documents et créer des clips vidéo automatiquement.

Zoom ajoute un enregistreur vocal mobile, des transcriptions et des résumés automatiques, ainsi que des notes en direct pendant les réunions.

Un add-on premium permettra de créer un avatar personnalisé, tandis que des avatars standards seront accessibles gratuitement sur Zoom.

L’AI Companion de Zoom se perfectionne

À la fin du mois, l’AI Companion de Zoom recevra une mise à jour majeure, la rendant plus « agentique ». Ce changement lui permettra d’identifier et d’accomplir des tâches pour les utilisateurs. Les professionnels travaillant sur Zoom Workplace pourront accéder à cette nouvelle fonctionnalité via un onglet « Tâches » où l’IA prendra en charge la planification de réunions de suivi, la génération de documents à partir des réunions et même la création de clips vidéo. Cette évolution promet de rendre l’outil encore plus intuitif et performant pour les utilisateurs en quête de productivité.

De nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile

En parallèle de l’AI Companion, Zoom introduira également un nouvel enregistreur vocal sur l’application mobile de Zoom Workplace. Ce dernier permettra d’enregistrer, de transcrire et de résumer les réunions en présentiel, une fonctionnalité attendue avec impatience par les utilisateurs souhaitant automatiser leurs tâches administratives. Ce service sera disponible dès ce mois-ci et ne nécessitera aucun coût supplémentaire pour les abonnés de Zoom Workplace. L’objectif est de simplifier la gestion des réunions et de rendre l’information plus accessible et facilement exploitable.

Des résumés instantanés pendant les réunions

En mai 2025, Zoom proposera également les « notes en direct », une fonctionnalité qui génère des résumés en temps réel pendant les réunions Zoom et les appels téléphoniques. Cela permettra aux utilisateurs de se concentrer pleinement sur les discussions sans avoir à prendre de notes. Les résumés générés par l’IA pourront être consultés après la réunion, ce qui facilitera le suivi des décisions prises et des actions à entreprendre. Cette fonctionnalité pourrait représenter un véritable gain de temps pour les professionnels, en particulier dans les environnements de travail rapides et exigeants.

Des options premium et avatars personnalisés

En plus des nouveautés gratuites, Zoom introduira également un ajout payant à son service. Les utilisateurs pourront dans les prochaines semaines souscrire à un add-on « AI Companion personnalisé » pour 12 dollars par mois. Cet abonnement inclura la fonctionnalité des avatars personnalisés, permettant de créer une version AI de soi-même pour envoyer des messages à son équipe. Ce service visera à rendre les interactions virtuelles encore plus personnalisées et efficaces. En outre, Zoom offrira des modèles d’avatars génériques gratuitement, permettant à chaque utilisateur de choisir un visuel adapté à ses préférences.