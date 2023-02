Zoom annonce une vague d’environ 1 300 licenciements

Zoom annonce une vague de 1 300 licenciements, 15 % de sa masse salariale. Une situation difficile qui ne devrait pas s'inverser de sitôt pour les géants de la tech.

Vous pouvez désormais ajouter Zoom à la longue liste des grandes sociétés de la tech qui ont initié de grandes vagues de licenciements ces derniers mois. L’entreprise annonce se séparer d’environ 1 300 employés, ce qui représente 15 % de sa masse salariale.

Zoom annonce une vague de 1 300 licenciements, 15 % de sa masse salariale

Dans une note aux employés, le PDG Eric Yuan indique que la société a fait croître son nombre d’employés trop rapidement après l’explosion de la demande engendrée par la pandémie – elle a triplé de taille en l’espace de deux ans -. “Nous n’avons pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser soigneusement nos équipes ou savoir si nous progressions comme il faut, en respectant nos priorités”, écrivait-il.

Le PDG expliquait aussi que bien que de nombreuses personnes soient retournées dans leurs bureaux, les gens et les entreprises attendent encore beaucoup de Zoom. Ceci étant dit, Eric Yuan ajoute que, face à ce climat économique difficile, “nous devons prendre une décision difficile – et pourtant très importante – pour redémarrer, ceci pour mieux affronter l’environnement économique, répondre aux attentes de nos clients et accomplir la vision à long terme de Zoom.”

Eric Yuan prend l’entière responsabilité de ces licenciements. Il annonce par ailleurs réduire son salaire de 98 % pour l’année fiscale à venir et l’équipe de direction verra aussi ses salaires de base diminués de 20 %. Tout ceci impactera les bonus pour l’année fiscale 2023 (autrement dit, l’année calendaire 2022).

Une situation difficile qui ne devrait pas s’inverser de sitôt pour les géants de la tech

Les salariés de Zoom résidant aux États-Unis concernés par ces licenciements recevront jusqu’à 16 semaines de salaire et la couverture santé, leurs bonus pour l’année fiscale 2023, les rendements de leurs options pour 6 mois et un accompagnement pour trouver un nouvel emploi. L’entreprise précise que les employés licenciés travaillant en dehors des États-Unis auront des avantages similaires, selon la réglementation locale.

Amazon, Alphabet, Microsoft, Dell et Spotify comptent parmi les nombreux géants de la tech à avoir entrepris de grands plans de licenciements ou à préparer des licenciements plus importants que prévus initialement. La liste ne fait que s’allonger depuis plusieurs mois et la tendance ne devrait pas s’inverser tout de suite.