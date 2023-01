Les avatars de Zoom peuvent désormais afficher une version cartoon de vous pendant vos réunions

Zoom introduit des avatars humains cartoon entre autres nouveautés très utiles.

Zoom vient d’annoncer l’introduction des avatars humains dans son app d’appel vidéo. Comme les Memoji d’Apple ou les cartoons humanoïdes que Mark Zuckerberg veut nous faire utiliser dans son métavers, ses personnages virtuels personnalisables reproduisent vos mouvements et vos expressions faciales. L’idée est d’injecter un peu de folie dans les appels les moins formels, vous permettant d’être présent(e) sans apparaître vraiment à l’écran.

Zoom introduit des avatars humains cartoon

Les avatars humains font suite au lancement des avatars animaux dans Zoom il y a quelques mois. L’entreprise propose d’utiliser les avatars pendant que vous mangez, si vous ne voulez pas utiliser une image de profil statique ou si vous voulez vous amuser un peu. La fonctionnalité est actuellement disponible aux bêta testeurs, id est ceux qui ont un compte payant. Zoom ajoute que de nouvelles fonctionnalités faciales arriveront par la suite, notamment dans les coupes de cheveux et la personnalisation.

Zoom annonçait aussi des templates de raccourcis pour divers types de réunions. Vous pouvez désormais vos propres templates ou choisir parmi trois templates préconfigurés. Ceux-ci permettent de gérer des réunions avec un grand nombre de participants (sous-titres automatiques et contenu enregistré par défaut), séminaires (contrôles plus serrés des participants, avec partage d’écran désactivé) et K-12 (sondage et quiz activés, fonctionnalités distrayantes limitées). Vous pouvez découvrir comment créer vos propres templates en suivant les instructions dédiées.

entre autres nouveautés très utiles

L’entreprise ajoutera aussi bientôt les messages dans un fil de discussion et les réactions dans les conversations pendant les appels. Comme ce que vous pouvez voir dans Slack, Facebook Messenger ou iMessage, les fils de conversation permettent de voir plus facilement qui répond à qui notamment. De la même manière, les réactions en emoji peuvent permettre d’éclaircir la discussion et font correspondre directement la réponse au message original. Ces deux fonctionnalités devraient arriver plus tard dans le mois.

Enfin, Zoom ajoute une section Q&A dans les réunions. L’idée est de permettre aux organisateurs de rester organisés, de regrouper les questions de groupe dans une même zone de l’app. Les Q&A permettent aux organisateurs de voir, répondre ou refuser une question. Ils peuvent aussi choisir si les participations peuvent voir toutes les questions ou seulement celles-ci qui ont une réponse. Il faut cependant un abonnement premium pour pouvoir en profiter.