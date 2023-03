La nouvelle version de Microsoft Teams est plus rapide et moins gourmande en mémoire

Microsoft dévoile une version de son app de travail collaboratif Teams. Plus rapide, moins gourmande, plus efficace.

Microsoft a revu et corrigé Teams pour la rendre plus rapide et plus facile à l’utilisation. Dans un post sur son blog, la firme de Redmond explique que les utilisateurs pourront profiter d’une app jusqu’à deux fois plus rapide que la version actuelle, avec des tâches comme ouvrir l’application et rejoindre un appel vidéo qui prennent moitié moins de temps. Le défilement est aussi plus fluide tout en ne faisant plus appel à des contenus factices. De plus, Microsoft annonce que cette nouvelle version consomme 50 % de mémoire en moins.

Microsoft dévoile une version de son app de travail collaboratif Teams

En outre, l’entreprise a retravaillé l’interface pour réduire le nombre de clics nécessaire pour accéder à ces opérations assez basiques comme gérer vos notifications, rechercher une information ou organiser les canaux. Elle a aussi introduit des systèmes d’authentification, de synchronisation et de notification plus robustes pour qu’il soit plus simple de passer d’un compte à un autre.

Naturellement, cette mise à jour intègre son lot de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, à commencer par le récapitulatif intelligent et les fonctions Copilot que Microsoft avait annoncées il y a quelques mois. D’autres arriveront bientôt. “Nous utiliserons l’IA pour faciliter le travail collaboratif en vous permettant d’aller plus vite que jamais sur des actions comme rejoindre une réunion ou une discussion et répondre à vos questions dans le flow de votre discussion”, déclarait la firme de Redmond. “Nous ne sommes qu’au début de l’exploitation du potentiel de l’IA dans Teams, et nous avons encore beaucoup à partager avec vous.”

Plus rapide, moins gourmande, plus efficace

Non mentionnés dans le post de Microsoft, les avatars 3D que le géant américain teste depuis plus d’un an. La société a récemment déclaré qu’elle prévoyait que ceux-ci seront disponibles au grand public dans le courant du mois de mai. Ils devraient aussi faire partie de l’expérience du nouveau Teams.

Un preview publique de cette version est en cours de déploiement sur Windows, avec une disponibilité au grand public actuellement prévue dans les mois à venir. Une preview pour macOS devrait arriver avant la fin de cette année 2023. Si votre organisation utilise Teams, votre administrateur informatique devra vous inscrire explicitement pour profiter de cette nouvelle expérience. Une fois fait, vous aurez accès à un petit bouton en haut de l’app pour passer d’une version à l’autre de l’app.