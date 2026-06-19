Jackass : tout un paradoxe au box-office, sans vraiment y perdre

Le dernier film Jackass vise un démarrage historiquement faible. Mais pour Paramount, l’équation reste solide grâce à un coût minime.

Ouverture visée entre 12 et 17 millions d’euros

Ce serait le pire départ de la saga

Paramount garde un risque très limité

Faire moins d’entrées, sans forcément perdre d’argent, c’est tout le paradoxe de Jackass: Best and Last. Le film, présenté comme le dernier passage en salle de la bande de Johnny Knoxville, pourrait signer le plus faible démarrage de toute la franchise tout en restant une opération rentable pour Paramount.

Un adieu qui risque de battre un record peu flatteur

D’après les projections de Box Office Theory, Jackass: Best and Last vise un lancement entre environ 12 et 17 millions d’euros (14 à 19 millions de dollars) le week-end de sa sortie. Même dans l’hypothèse haute, ce serait un plus bas historique pour la série.

Le contraste est net. Jackass: The Movie, sorti en 2002 après le passage de la marque de MTV au cinéma, avait ouvert à environ 20 millions d’euros (22,7 millions de dollars) avant d’approcher 70 millions d’euros (80 millions de dollars) dans le monde. Plus près de nous, Jackass Forever avait démarré à environ 21 millions d’euros (23 millions de dollars) pour finir à environ 71 millions d’euros (80,5 millions de dollars) au box-office mondial.

Pourquoi Paramount peut rester tranquille

Ce recul annoncé n’a rien d’une catastrophe industrielle. La saga Jackass a toujours reposé sur une mécanique simple, des films peu chers, un public fidèle, et des marges souvent confortables.

Jackass Forever avait coûté seulement environ 9 millions d’euros (10 millions de dollars). Et ici, on ne parle même pas d’un long-métrage entièrement inédit. Le nouveau film mélange du neuf avec du déjà-vu, ce qui laisse imaginer une addition au moins aussi contenue. Résultat, un démarrage plus faible ne condamne pas du tout sa rentabilité.

Une compilation déguisée en dernier tour de piste

C’est aussi ce qui explique des ambitions commerciales plus modestes. Jackass: Best and Last, mis en scène par Jeff Tremaine, n’est pas vendu comme un vrai nouveau chapitre, mais comme un dernier tour de piste sur grand écran.

Le programme assemble de nouveaux stunts avec les plus grands moments et les gags les plus marquants des vingt-cinq dernières années. En gros, c’est le best of d’une franchise qui préfère célébrer sa propre histoire plutôt que prétendre se réinventer. Et pour ce type d’objet, on attend rarement les mêmes chiffres qu’un épisode entièrement neuf.

Une fenêtre de sortie finalement assez lisible

Le contexte joue même plutôt en sa faveur. Scary Movie a récemment surpris avec un démarrage meilleur qu’attendu face à Masters of the Universe, ce qui nourrit l’idée qu’une vieille franchise comique peut encore trouver son public. Cette fois, Jackass: Best and Last arrivera face à Supergirl de DC.

Et autour, la concurrence ne vise pas le même public. Toy Story 5 devrait signer le plus gros lancement de 2026 jusque-là, mais sur une cible totalement différente. Même chose pour Minions et Monsters, Evil Dead Burn ou la version live de Moana. Le film sortira le 26 juin 2026. Pas sur un triomphe, peut-être. Mais avec une logique économique que bien des comédies actuelles aimeraient encore avoir.