Hugh Jackman embarque chez Ridley Scott pour un retour à L’Île au trésor

Hugh Jackman va jouer Long John Silver dans une nouvelle adaptation de L’Île au trésor, mise en scène par Ridley Scott.

En bref Hugh Jackman jouera Long John Silver

Ridley Scott réalisera le film

Jack Thorne signe le scénario

Hugh Jackman et Ridley Scott vont s’attaquer à L’Île au trésor. Sur le papier, l’association a de l’allure, et elle suffit presque à relancer un classique qu’on croyait déjà exploré sous toutes ses formes.

Le projet, révélé par Deadline, confie à Jackman le rôle de Long John Silver, sans doute le pirate le plus célèbre de la fiction. À la mise en scène, on retrouvera Ridley Scott, le cinéaste derrière Alien et Gladiator. Le script est écrit par Jack Thorne, connu pour Adolescence. En revanche, le studio n’a pas encore été annoncé. On sait seulement que 20th Century Studios a passé son tour, Disney ne voulant pas ajouter un autre projet de pirates à un catalogue qui contient déjà Pirates des Caraïbes.

Un tandem qui change la température du projet

Ce n’est pas juste une adaptation de plus. Avec Jackman, qui a déjà promené son jeu d’un conte comme Beauty and the Beast à Les Misérables, puis à Wolverine dans les films X-Men et plus récemment Deadpool et Wolverine, le film récupère un acteur habitué aux personnages plus grands que nature. Et Scott, lui, apporte tout de suite une idée de souffle visuel. Pour une aventure maritime, clairement, ça compte.

Pourquoi ce roman revient toujours

Publié en 1883, le roman de Robert Louis Stevenson suit le jeune Jim Hawkins, qui met la main sur une carte menant à un trésor enfoui. Il embarque alors pour un voyage en mer risqué, avec à la clé des mutins, des pirates et la présence magnétique de Long John Silver. Le schéma est simple, presque primitif, mais c’est justement sa force. Un adolescent, une promesse de fortune, un danger constant. Vous avez déjà le cinéma dans le livre.

Une histoire déjà mille fois rejouée, et ce n’est pas un problème

Le texte a inspiré pas mal de versions à l’écran. Il y a eu le film de Disney en 1950, la version animée sortie chez Warner Bros. en 1973, puis Muppet Treasure Island en 1996, souvent citée comme la plus marquante. Le récit a aussi glissé vers la science-fiction avec Treasure Planet, et vers la série avec Black Sails, préquelle télé sous-estimée.

Résultat ? Cette accumulation ne fragilise pas le projet, elle le valide presque.

Le vrai enjeu, c’est la nouvelle lecture

Le futur film est présenté comme une nouvelle version du récit. Et c’est là que le pari devient intéressant. Les détours pris par Treasure Planet ou par les Muppets ont montré qu’on peut déplacer la forme sans casser le cœur de l’histoire. Parce que l’ossature tient toujours, la quête, le danger, la duplicité, la fascination pour les pirates.

Ce qui compte maintenant, ce n’est pas de savoir si L’Île au trésor mérite encore une adaptation. La réponse est oui depuis longtemps. La vraie question, pour les prochains mois, sera de voir quelle nuance Jackman donnera à Long John Silver, et si Scott en fera un simple film d’aventure ou quelque chose d’un peu plus ample.