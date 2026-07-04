Hugh Jackman relance l’après-Wolverine, et Marvel temporise encore

L’acteur plaisante sur un Wolverine jusqu’à 90 ans, mais le message est limpide: le recast viendra. La vraie question, c’est le calendrier de Marvel.

En bref Hugh Jackman évoque déjà son successeur

Marvel n’annonce encore aucun retour officiel

Le recast de Wolverine reste repoussé

Le plus intéressant dans la nouvelle sortie de Hugh Jackman, ce n’est pas qu’il plaisante sur un Wolverine à 90 ans. C’est qu’il parle déjà de l’après. Autrement dit, Marvel peut encore prolonger l’icône, mais le recast est bien dans le paysage.

Jackman ouvre la porte, sans promettre de rester

Interrogé par PBS, Hugh Jackman a d’abord lâché une blague sur ses 57 ans et sur l’idée de continuer jusqu’à 90 ans, avec une référence assumée à la vanne devenue culte dans Deadpool et Wolverine. C’est léger en surface. Mais derrière, l’acteur est beaucoup plus précis.

Il explique qu’au moment où un autre comédien jouera Wolverine, il ne lui dira rien. Personne ne lui avait soufflé comment jouer le personnage, dit-il, et il en garde un très bon souvenir. Il rappelle aussi qu’il n’avait pas lu les comics au départ, qu’il est arrivé sur le rôle à neuf, puis qu’il a construit sa propre lecture au fil des années. Son souhait pour le prochain acteur tient en une phrase, traduite littéralement, « j’espère que quelqu’un arrivera et fera absolument ce qu’il veut, et se l’appropriera ».

Le succès de Deadpool et Wolverine ne règle rien

Le paradoxe est là. Deadpool et Wolverine a dépassé le milliard de dollars, soit environ 930 millions d’euros, et pourtant ni Marvel ni le MCU n’ont confirmé la suite pour Logan ou Wade Wilson.

Ryan Reynolds a même laissé entendre que ses jours comme tête d’affiche de Deadpool étaient derrière lui. Si le personnage revient, ce serait plutôt dans un grand ensemble. Et vu la fin du film, avec Logan et Laura installés dans la dimension de Wade, on voit mal Disney se priver trop longtemps du duo Reynolds – Jackman. Clairement, l’envie commerciale existe.

Les prochains Avengers ressemblent à la dernière fenêtre

Pour l’instant, Hugh Jackman n’a pas été annoncé dans Avengers: Doomsday ni dans Avengers: Secret Wars. C’est notable, surtout avec le retour confirmé de plusieurs anciens des X-Men.

Mais on connaît la mécanique. Ces films doivent piocher dans tout le multivers, avec en plus des rumeurs autour d’autres versions de Spider-Man. Dans ce cadre, voir Jackman apparaître au moins une fois avant de ranger les griffes a du sens. D’autant que Secret Wars est présenté comme un soft reset du MCU, donc une occasion assez propre pour offrir une dernière sortie à l’ancienne garde.

Le vrai dilemme de Marvel commence maintenant

Depuis l’an dernier, des bruits de couloir évoquent un intérêt de Marvel pour d’autres projets avec Hugh Jackman, y compris après Secret Wars. Si c’est le plan, son remplaçant n’arrivera pas tout de suite. Or le reboot X-Men développé par Jake Schreier doit justement lancer une nouvelle génération, probablement avec des visages plus jeunes.

Et c’est là que le dossier devient délicat. Garder Jackman jusqu’en Phase 7 peut fonctionner, surtout dans un rôle de mentor. Mais plus Marvel attend, plus remplacer Wolverine devient compliqué. Sauf, peut-être, si le studio choisit une autre voie et pousse Dafne Keen et X-23 au premier plan. Ce ne serait plus tout à fait la même nostalgie. Ce serait autre chose, et franchement, ce serait sans doute plus intéressant pour la suite.