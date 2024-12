Le retour de Hugh Jackman a failli empêcher l’apparition de Deadpool & Wolverine

Le retour de Hugh Jackman a failli empêcher la réalisation des films Deadpool et Wolverine, deux projets cinématographiques majeurs de l'univers des super-héros.

Tl;dr Le projet initial de Deadpool 3 a failli être abandonné.

Hugh Jackman a changé d’avis, permettant de relancer le projet.

Les idées originales de Ryan Reynolds pour le troisième opus étaient très différentes.

Un tournant inattendu pour Deadpool 3

Il est indéniable que Deadpool & Wolverine a marqué la culture populaire. Pourtant, ce film aurait pu ne jamais voir le jour, comme le révèle Ryan Reynolds dans une interview avec IndieWire. L’acteur de Deadpool a dévoilé que son premier scénario pour Deadpool 3, bien qu’impliquant Deadpool et Wolverine, s’est heurté à des problèmes de timing, en raison de la sortie récente de Logan.

Une décision difficile

Reynolds avait initialement proposé à Kevin Feige un film combinant Deadpool et Wolverine dans une narration à la Rashomon. Cependant, Hugh Jackman venait de terminer Logan, un chef d’œuvre qui concluait parfaitement l’histoire de Wolverine dans la franchise X-Men de Fox. Jackman ne se sentait pas prêt pour un autre film, et Reynolds a respecté sa décision.

Un revirement de situation

Mais cinq ans plus tard, Jackman a changé d’avis. Son enthousiasme pour l’idée de réunir les deux personnages emblématiques sur grand écran a insufflé une nouvelle vie au projet. À ce moment-là, Reynolds et le réalisateur Shawn Levy étaient prêts à capituler, confrontés à la difficulté d’intégrer Deadpool, un personnage plus terre-à-terre, dans l’univers lustré et rempli d’enjeux de l’Univers Cinématographique Marvel. Cependant, le coup de fil de dernière minute de Jackman a changé la donne, ouvrant la porte à de nouvelles idées de scénario.

Une nouvelle inspiration

Le projet a alors pris une tournure inattendue. Le coup de fil de Hugh Jackman a débloqué l’histoire, et a inspiré à Reynolds et Levy un road trip inspiré de Midnight Run, Planes, Trains, and Automobiles, ainsi qu’une réflexion sur l’héritage et le regret. Le film est devenu un récit de deux personnages hantés par leurs erreurs passées, cherchant ensemble la rédemption. Ce revirement a véritablement débloqué le processus d’écriture.

