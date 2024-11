Pourquoi Hugh Jackman a-t-il remplacé Dougray Scott en tant que Wolverine dans X-Men ?

Découvrez pourquoi Hugh Jackman a été choisi pour remplacer Dougray Scott dans le rôle emblématique de Wolverine pour la franchise X-Men de Marvel.

Tl;dr Hugh Jackman, un acteur australien, a acquis une notoriété mondiale en jouant le rôle de Wolverine dans « X-Men ».

L’acteur Dougray Scott était initialement prévu pour ce rôle, mais a dû renoncer pour des raisons de planning.

Jackman, malgré ses doutes, a finalement obtenu le rôle et est devenu une superstar.

De l’Australie à Hollywood : l’ascension de Hugh Jackman

Il y a de cela plus de vingt ans, un acteur australien du nom de Hugh Jackman commençait à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma. Après plusieurs rôles à la télévision en Australie et des performances récompensées dans des comédies musicales de Broadway, Jackman a fait ses débuts au cinéma avec le film « Erskineville Kings » en 1999. Cette même année, il a joué dans « Paperback Hero », une comédie charmante où il incarne un camionneur auteur d’un best-seller romantique.

Le rôle qui a tout changé : Wolverine

Malgré son talent, c’est en 2000 que Jackman est véritablement entré sous les feux des projecteurs en incarnant Logan, alias Wolverine, dans le film de super-héros « X-Men » réalisé par Bryan Singer. Ce rôle a fait de lui une superstar du jour au lendemain, transformant l’acteur australien en l’un des hommes les plus en vue d’Hollywood.

Un rôle presque manqué

Cependant, comme le savent certains, ce rôle a failli ne jamais lui revenir. En effet, l’acteur Dougray Scott, connu pour ses apparitions dans « Ever After » et « Mission: Impossible II », avait initialement été choisi pour jouer Wolverine. Cependant, des imprévus ont empêché Scott d’endosser ce rôle. Son engagement dans « Mission: Impossible II » a pris plus de temps que prévu, retardant sa participation à « X-Men ». De plus, Scott a révélé dans une interview en 2020 que Tom Cruise, star et producteur de la franchise « Mission: Impossible », avait refusé de le laisser quitter la production pour travailler sur « X-Men » ou tout autre film.

Une opportunité pour Jackman

Malgré ses doutes et les difficultés de l’audition, Jackman a finalement été choisi pour le rôle de Wolverine, après que Scott ait été contraint d’abandonner en raison de son emploi du temps. « Il me disait juste, ‘Plus doucement … Encore plus doucement … Plus doucement.’ À la fin, je ne pouvais même plus m’entendre. […] Je pouvais voir qu’il se demandait, ‘Pourquoi est-ce que je passe mon heure de déjeuner à auditionner quelqu’un pour un rôle que j’ai déjà attribué ?’ Il était agacé. » a déclaré Jackman. Malgré tout, l’acteur australien a obtenu le rôle et est devenu une superstar.

En conclusion, si Scott a peut-être raté une occasion en or, il n’en a pas moins poursuivi une carrière d’acteur réussie, apparaissant dans de nombreux films et séries télévisées. Quant à Jackman, il a su saisir l’opportunité qui s’offrait à lui, et est devenu l’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood.