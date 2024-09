Avant de devenir une icône de Marvel, Hugh Jackman a incarné un personnage phare de DC Comics

Hugh Jackman a brillamment incarné Superman dans un sketch mémorable de Saturday Night Live, où il a su apporter une touche humoristique au personnage emblématique de DC Comics. Cette performance a captivé le public et a laissé entrevoir le potentiel du comédien pour jouer des super-héros, bien avant qu'il ne devienne le véritable visage de Wolverine.

Tl;dr Hugh Jackman est une icône de Marvel, mais a aussi des liens avec DC Comics.

Il a joué Wolverine pendant plus de deux décennies et Superman dans un sketch de Saturday Night Live.

Hugh Jackman est devenu l’une des marques les plus puissantes de Marvel.

Un acteur entre deux univers

Le statut de l’acteur australien Hugh Jackman en tant qu’icône de Marvel est au cœur des débats depuis la sortie de Deadpool & Wolverine plus tôt cette année. Cependant, peu de personnes savent que l’acteur a également joué dans l’univers de DC Comics. L’industrie du cinéma de super-héros est dominée par Marvel et DC, les deux plus grands studios, dont les projets sont souvent comparés par les fans.

Les acteurs, figures emblématiques des studios

Les acteurs deviennent si emblématiques dans leurs rôles respectifs qu’il est difficile de les imaginer incarner un personnage pour le studio concurrent. Par exemple, Henry Cavill, connu pour son rôle de Superman, a fait une apparition remarquée en tant que variante de Wolverine dans Deadpool & Wolverine.

L’icône de Marvel

Hugh Jackman a fait ses débuts en tant que Wolverine dans le tout premier film X-Men en 2000. L’acteur a ensuite incarné Wolverine pendant plus de deux décennies dans neuf apparitions ultérieures. Son personnage étant devenu iconique, il a été choisi pour le premier projet dérivé de X-Men, X-Men Origins: Wolverine, en 2009. En 2017, Hugh Jackman a fait ce qui était censé être sa dernière apparition en tant que Wolverine dans Logan, un film largement considéré comme l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps.

Un retour très attendu

La mort de Logan a marqué la fin de Wolverine et de Hugh Jackman, d’où l’anticipation autour de son retour dans Deadpool & Wolverine en 2024. Cependant, avant de vraiment s’investir dans le rôle de Wolverine, Hugh Jackman avait déjà des liens avec DC. En effet, il a interprété Superman dans un sketch de Saturday Night Live en 2001.