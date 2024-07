Ryan Reynolds laisse entrevoir un nouveau film avec Hugh Jackman après leur réunion dans « Deadpool & Wolverine »

Ryan Reynolds et Hugh Jackman prévoient de collaborer à nouveau après "Deadpool & Wolverine".

Une nouvelle collaboration entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman

Les fans de Marvel ont de quoi se réjouir. Selon Ryan Reynolds, une nouvelle collaboration avec Hugh Jackman est prévue après leur prochain film, Deadpool & Wolverine. Ce projet marque une première pour Reynolds, dont le personnage titre fera sa première apparition officielle dans l’univers cinématographique Marvel.

Les détails du projet encore gardés secrets

Durant une récente interview avec Entertainment Weekly, Reynolds a esquivé les questions sur la nature du projet. Il a laissé entendre que le film discuté dans cette nouvelle interview ne ferait probablement pas partie de l’univers cinématographique Marvel. Les stars de cette franchise multimédia massive sont généralement tenues de garder les développements en coulisses secrets lors d’interviews, surtout avant la sortie du film qui précéderait une suite. Ce nouveau projet pourrait donc être entièrement séparé du genre super-héros.

Leur précédente collaboration

Il n’y a pas beaucoup de précédents pour le type de projet sur lequel Jackman et Reynolds pourraient travailler ensemble en dehors des films X-Men. Leur collaboration la plus marquante a été le film d’action-comédie Free Guy de 2021, où Reynolds était la star et Jackman a fait une brève apparition vocale. Leur collaboration la plus notable a été une apparition de Jackman dans la docu-série FX de Reynolds, Welcome to Wrexham.

La façon dont Ryan Reynolds parle du projet laisse également penser qu’il est peu probable que la collaboration soit l’un de ses prochains films déjà activement en préparation, comme son film Animal Friends de 2025. Il est plus probable que le film auquel la star fait référence n’ait pas encore été annoncé.