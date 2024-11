Mission: Impossible 8 pourrait élucider un mystère de 18 ans de la franchise

Depuis près de deux décennies, un mystère plane au cœur de la saga Mission: Impossible avec Tom Cruise. Le huitième opus pourrait enfin lever le voile sur cette énigme restée sans réponse.

Tl;dr La bande-annonce de Mission: Impossible – The Final Reckoning suggère une résolution à un mystère de presque 20 ans.

L’objet mystère « Rabbit’s Foot » pourrait être une arme de destruction massive appelée « The Entity ».

L’attention portée à ce mystère pourrait révéler des faits importants sur le passé du personnage principal, Ethan Hunt.

Le dénouement attendu de Mission: Impossible

La bande-annonce très attendue de Mission: Impossible – The Final Reckoning laisse présager la fin de la franchise et pourrait enfin apporter une réponse à un mystère qui dure depuis presque 20 ans. C’est avec Mission: Impossible 3 que J.J. Abrams a fait ses débuts de réalisateur, où le héros, Ethan Hunt (Tom Cruise), doit jongler entre sauver le monde et être un nouveau mari pour sa femme, Julia (Michelle Monaghan).

En restant fidèle à son style de narration mystérieuse, le troisième film Mission: Impossible ne révèle jamais réellement ce qu’est « The Rabbit’s Foot » ou ce qu’il peut faire. La bande-annonce de Mission: Impossible – The Final Reckoning évoque cependant la fin de l’histoire d’Hunt, et présente quelques rappels du passé de la franchise. Cela inclut Ethan dérobant « The Rabbit’s Foot », ce qui suggère que cet objet jouera un rôle dans l’histoire. En fait, la série a peut-être déjà révélé ce qu’est « The Rabbit’s Foot ».

Le choix délibéré d’Abrams de ne pas révéler la nature exacte de « The Rabbit’s Foot » de Mission: Impossible 3 a laissé place à l’interprétation du public. Cependant, sa présence dans la bande-annonce de The Final Reckoning pourrait suggérer que l’objet renfermait une version préliminaire de « The Entity » elle-même. Si Mission: Impossible – The Final Reckoning révélait que « The Rabbit’s Foot » était une version précoce de « The Entity », ce serait une révélation réellement surprenante. Il semble que le huitième opus se concentrera sur le passé d’Ethan et sur les conséquences de ses actions. Si la suite révèle que Hunt avait eu l’occasion de détruire « The Entity » bien avant qu’elle ne devienne une menace, cela ne ferait qu’accroître son sentiment de responsabilité.