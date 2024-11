La première bande-annonce de "Mission Impossible : The Final Reckoning" vient d'être dévoilée, et semble être la conclusion parfaite pour la franchise.

Tl;dr L’ultime volet de la franchise « Mission Impossible » sort le 23 mai 2025.

Ethan Hunt affrontera une IA renégate et un vieil adversaire dans cette conclusion.

L’action promet d’être intense, marquant une véritable fin à la série de huit films.

La fin d’une époque pour « Mission Impossible »

L’émission « Mission Impossible » a établi une référence incontestable dans le genre de l’action. Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, a sans cesse repoussé les limites du possible en matière de cascades à couper le souffle et d’espionnage intense. Le premier trailer de « Mission Impossible : The Final Reckoning » vient d’être dévoilé, promettant une conclusion épique à cette série de films qui a fait vibrer les spectateurs pendant plus de deux décennies. Le film est attendu en salles le 23 mai 2025.

Une intrigue mêlant IA renégate et vieil adversaire

Ce dernier chapitre fait suite directement aux événements de « Dead Reckoning », où Ethan s’est mesuré à une IA rebelle déterminée à retourner les systèmes de surveillance et les armes militaires du monde entier les uns contre les autres. Le trailer révèle que l’Entité se cache à bord d’un sous-marin russe abandonné. Mais Ethan n’est pas le seul à sa recherche : un vieil adversaire, Gabriel (Esai Morales), est également sur ses traces.

Des scènes d’action et des cascades à couper le souffle

Le trailer présente des scènes d’action décoiffantes : plongée dans un sous-marin submergé, pilotage et chute libre depuis un biplan, course à haute vitesse… Les fans seront également ravis de retrouver Angela Bassett dans le rôle de la directrice de la CIA, Erika Sloane, qu’elle a déjà interprété dans « Mission Impossible – Fallout ».

Une conclusion épique en perspective

Le ton sombre du trailer laisse présager une véritable fin pour la saga de huit films « Mission Impossible ». Une fois encore, Ethan est chargé de porter le poids du monde sur ses épaules, mais les enjeux semblent plus personnels que jamais. Sa détermination sans faille à protéger ceux qu’il aime pourrait lui coûter cher. Et bien sûr, nous pouvons nous attendre à une autre cascade époustouflante de la part de Tom Cruise, âgé de 62 ans, qui promet de nous éblouir une dernière fois.