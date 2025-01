Tom Cruise : l’homme qui a permis à Hugh Jackman de devenir Wolverine dans X-Men

C'est à Tom Cruise que l'on doit le choix de Hugh Jackman pour interpréter le rôle de Wolverine dans la saga X-Men.

Tl;dr Dougray Scott devait jouer Wolverine avant Hugh Jackman.

Il a dû renoncer au rôle pour Mission : Impossible II.

Jackman a joué Wolverine dans sept films sur deux décennies.

La vérité sur Wolverine

De nombreux fans de Marvel ont du mal à imaginer quelqu’un d’autre que Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Pourtant, un acteur a failli le devancer et endosser ce rôle iconique. L’acteur écossais Dougray Scott, en pleine ascension après son interprétation remarquée dans Ever After et Deep Impact, était en lice pour jouer Logan en 1999.

Le rôle qui a échappé à Scott

Dans une interview accordée au Daily Telegraph en 2020, l’acteur a révélé que c’est Tom Cruise qui est indirectement responsable de sa non-participation à la franchise X-Men. Alors qu’il était sur le tournage de Mission: Impossible II avec Cruise, ce dernier lui a demandé de rester pour finir le film, l’empêchant ainsi d’endosser le rôle de Wolverine.

Le tournant de carrière de Jackman

Pour Hugh Jackman, jouer Wolverine a été un véritable tournant dans sa carrière. Avant d’incarner ce personnage, l’acteur australien était surtout connu pour sa carrière dans le théâtre musical et quelques rôles dans des films et séries télévisées australiennes. Sa réussite dans le rôle de Wolverine l’a propulsé au rang de superstar internationale.

Jackman a interprété Wolverine dans sept films sur une période de deux décennies, culminant avec le succès de Logan en 2017. Bien qu’il ait annoncé qu’il en avait fini avec le rôle à l’époque, il est revenu l’année dernière pour Deadpool & Wolverine. Marvel Studios n’a pas encore annoncé officiellement son retour, mais l’acteur et le studio ont tous deux encouragé cette hypothèse.

Et si Scott avait été Wolverine ?

Si Dougray Scott avait joué Wolverine comme prévu, qui sait comment le genre des super-héros aurait évolué depuis lors ? Un personnage comme Logan a une importance capitale dans les adaptations de bandes dessinées sur grand écran, et le recaster semble inconcevable pour de nombreux spectateurs. Mais dans un autre univers, le Wolverine de Scott aurait peut-être été tout aussi apprécié.