Hugh Jackman et Jodie Comer dans une version sombre de Robin des Bois

Dans une nouvelle interprétation sombre de Robin des Bois, l'acteur nommé aux Oscars, Hugh Jackman, et l'actrice primée aux Emmy, Jodie Comer, ont été choisis pour jouer sous la direction du réalisateur américain Michael Sarnoski.

Le film est réalisé par Michael Sarnoski.

The Death of Robin Hood traitera de la lutte de Robin avec son passé criminel.

Le film débutera sa production en février 2025.

Une nouvelle interprétation de Robin des Bois

Les acteurs de renom, Hugh Jackman, nommé aux Oscars, et Jodie Comer, lauréate d’un Emmy, se préparent à donner vie à une nouvelle adaptation des aventures de Robin Hood. Le célèbre personnage de la légende anglaise, qui volait aux riches pour donner aux pauvres, a fait l’objet de nombreuses adaptations cinématographiques tout au long de l’histoire du cinéma, depuis le Douglas Fairbanks in Robin Hood de 1922 jusqu’à la version 2018 avec Taron Egerton.

Une version sombre de Robin des Bois

Selon Variety, Hugh Jackman et Jodie Comer vont jouer dans une version sombre intitulée The Death of Robin Hood, dirigée par le réalisateur prometteur Michael Sarnoski, connu pour ses films Pig et A Quiet Place: Day One. Bien que non explicitement mentionné, Hugh Jackman devrait probablement jouer le rôle principal, avec Jodie Comer dans le rôle de Maid Marian. La production de ce projet est prévue pour débuter en février 2025.

Selon le résumé officiel du film, cette nouvelle adaptation mettra en scène Robin Hood “luttant avec son passé après une vie de crime et de meurtre“. Contrairement à l’image joviale du hors-la-loi dépeinte dans les adaptations précédentes, The Death of Robin Hood s’annonce comme une version plus sérieuse et sombre de la légende.

Une carrière prometteuse pour le réalisateur

Michael Sarnoski avait déjà exploré des thèmes sombres avec succès dans son premier film, Pig, suivant la quête d’un chasseur de truffes solitaire, incarné par Nicolas Cage, dans les bas-fonds de la scène culinaire de Portland. Avec The Death of Robin Hood, Michael Sarnoski devrait confirmer son talent pour les récits sombres et profonds.