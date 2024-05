Giancarlo Esposito bientôt dans le MCU pour un rôle mystérieux

Alors qu'il rêve d'interpréter le rôle du professeur Charles Xavier, le comédien américano-danois Giancarlo Esposito a annoncé son arrivée dans l'univers cinématographique Marvel.

Un nouveau visage dans l’univers Marvel

Figure emblématique du petit écran, l’acteur Giancarlo Esposito intègre l’univers cinématographique Marvel (MCU). Avec une carrière jalonnée de rôles de méchants marquants, dont le plus célèbre est Gus Fring dans Breaking Bad et son spin-off Better Call Saul, Giancarlo Esposito apporte une énergie nouvelle aux futurs projets du MCU.

Un rôle mystérieux à venir

La nouvelle a été révélée lors d’un panel à la CCXP Mexico. L’acteur a confirmé son entrée dans le MCU, mais reste mystérieux quant à son rôle. Bien qu’il ait exprimé précédemment son désir d’incarner Charles Xavier, il a révélé que cela ne serait pas le cas. Toutefois, il a promis que son apparition aurait lieu “plus tôt que plus tard” et qu’elle serait “mieux que vous pouvez l’imaginer“.

Héros ou méchant ?

Giancarlo Esposito a exprimé sa volonté d’endosser un rôle de héros, ce qui pourrait ouvrir la porte à des personnages passionnants. Un rôle comme Blue Marvel pourrait être un choix judicieux pour l’acteur, compte tenu de sa volonté forte et de son intelligence. Cependant, au vu de sa carrière et de l’excitation autour de son rôle, Giancarlo Esposito pourrait également avoir été choisi pour incarner un grand méchant de la Saga Multiverse.

Un avenir exaltant dans le MCU

Malgré le fait qu’il n’incarnera pas le Professor X, Giancarlo Esposito pourrait encore faire partie du reboot des X-Men du MCU. Avec sa gravité et ses compétences dramatiques, il serait un choix parfait pour des méchants emblématiques comme Magneto ou Mister Sinister. Avec sa promesse d’une apparition imminente dans le MCU, nous avons hâte de découvrir qui il incarnera.