Gremlins evient enfin, mais Hollywood jouera gros en 2027

Après 37 ans d’attente, Warner Bros. relance Gremlins. La vraie question n’est pas le retour, mais le ton que choisira le film.

En bref Gremlins 3 sortira le 19 novembre 2027

Chris Columbus réalisera et coécrira le film

Le vrai défi sera de trouver le bon ton

Trente-sept ans, c’est énorme pour une franchise aussi connue. Et c’est pourtant le délai entre Gremlins 2 et Gremlins 3, désormais confirmé pour les salles le 19 novembre 2027. Derrière l’annonce, on voit surtout une vieille vérité de Hollywood, les années 80 restent une mine que les studios n’ont jamais fini d’exploiter.

Trente-sept ans plus tard, la machine repart

Le projet a été officialisé par Warner Bros. le 11 avril 2025, après des années de rumeurs et de faux départs. Le tournage principal doit commencer en août 2026. Cette fois, Chris Columbus ne se contente plus du scénario, il passe aussi à la réalisation et cosigne le texte avec Zach Lipovsky et Adam Stein, le duo derrière Final Destination Bloodline.

Ce n’est pas sorti de nulle part. Dès 2013, Zach Galligan expliquait déjà qu’un troisième film prendrait la forme d’une suite. Puis Chris Columbus a continué à travailler sur le script pendant une bonne partie des années 2010, avant de préciser en 2020 que les créatures seraient animées avec des marionnettes, pas en CGI. Un détail technique, oui, mais aussi un signal très clair sur l’identité du projet.

Pourquoi Gremlins reste un poids lourd

Si Warner Bros. revient encore à Gremlins, ce n’est pas juste par réflexe nostalgique. Le film de 1984 a rapporté environ 196 millions d’euros (212,9 millions de dollars) pour un budget d’environ 10 millions d’euros (11 millions de dollars). Pour le studio, c’était un jackpot.

Mais pas seulement. Le premier film de Joe Dante a marqué la culture pop, au point d’inspirer directement des titres comme Critters. Il y avait aussi un alignement rare, Steven Spielberg à la production exécutive, Chris Columbus à l’écriture, et un personnage comme Gizmo, immédiatement reconnaissable. Ajoutez le décor de Noël, et vous obtenez un film qui a traversé les décennies sans vraiment disparaître.

La suite de 1990 a tout compliqué

Le paradoxe est là. Le premier épisode a imposé une horreur assez sombre, traversée d’humour. Gremlins 2: The New Batch, lui, a pris la tangente complète.

Joe Dante n’avait accepté de revenir qu’avec un contrôle créatif total et un budget d’environ 46 millions d’euros (50 millions de dollars). Résultat, un film beaucoup plus fou, presque slapstick, dans un immeuble high-tech, avec des créatures encore plus bizarres et même un numéro chanté et dansé. Les fans adorent souvent ce délire. Le box-office, lui, a beaucoup moins suivi.

Le choix du ton dira tout du projet

C’est le nœud du problème. Le futur Gremlins 3 devra parler aux amateurs du premier film comme à ceux du second, alors que ces deux volets ne cherchent clairement pas la même chose.

Du coup, tout laisse penser à un retour vers l’esprit de l’original. Chris Columbus n’avait pas écrit Gremlins 2, et son arrivée à la mise en scène peut ramener la série vers une veine plus sombre, plus cadrée. En face, le recul de Joe Dante suggère aussi que son énergie la plus débridée sera moins présente. Pour Hollywood, l’enjeu dépasse ce seul film, relancer une icône, oui, mais sans trahir ce qui l’a rendue culte.