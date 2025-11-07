Warner Bros officialise le retour des Gremlins avec un troisième film

Warner Bros a officialisé la production d’un troisième volet de la saga Gremlins. Ce nouvel opus marquera le retour tant attendu de ces créatures espiègles, plus de trente ans après la sortie du deuxième film.

Un retour inattendu sur grand écran

Trente-cinq ans se sont écoulés depuis que les espiègles créatures à la peau verte ont semé le chaos dans Gremlins 2: The New Batch. Longtemps, les rumeurs d’un troisième film semblaient n’être qu’un mirage pour les passionnés de la saga. Mais la surprise est de taille : Warner Bros Discovery vient de confirmer l’arrivée de Gremlins 3, accompagné d’une date de sortie très attendue, fixée au 19 novembre 2027.

L’équipe derrière le projet : Spielberg et Columbus à la manœuvre

Ce nouvel opus sera marqué par le retour d’un nom mythique : Steven Spielberg, qui reprendra son rôle de producteur exécutif. Une nouvelle tête cependant à la réalisation, puisque Chris Columbus, déjà connu pour son travail sur « Harry Potter », prend les commandes. À l’inverse, Joe Dante, metteur en scène des deux premiers volets, ne figure pas dans cette aventure — du moins pour l’instant. Pour ce qui est du scénario ou du casting, le mystère demeure complet ; on imagine cependant que des révélations ne sauraient tarder.

Une empreinte durable dans la pop culture

Depuis leur dernière apparition cinématographique en 1990, les Gremlins ont continué à vivre sous d’autres formes. Récemment, la série animée Gremlins: Secrets of the Mogwai, diffusée en exclusivité sur HBO Max dès 2023, a emmené les spectateurs jusqu’en Chine aux côtés d’un Gizmo toujours aussi attachant. Après deux saisons pourtant bien reçues, l’avenir de cette série demeure incertain — une relance pourrait toutefois coïncider avec la sortie du prochain film.

Dans un autre registre, Gizmo s’est offert plusieurs retours inattendus. Que ce soit dans des publicités pleines d’humour (notamment pour Mountain Dew aux côtés de l’acteur Zach Galligan) ou à travers une multitude de jeux vidéo — dont « Gremlins: Stripe Vs. Gizmo » ou encore « Gremlins Unleashed » — il reste solidement ancré dans l’imaginaire collectif. Même la télévision américaine s’est emparée du phénomène : impossible d’oublier le sketch culte signé Key & Peele, pastichant la genèse d’un hypothétique nouveau film.

L’attente monte chez les fans

Si aucune information n’a filtré quant à l’intrigue ou au retour éventuel de certains acteurs iconiques, l’officialisation du projet ranime déjà l’enthousiasme autour de cette franchise atypique. D’ici là, tout laisse à penser que Gizmo n’a pas fini de nous surprendre…