Disclosure Day : le potentiel retour triomphal de Steven Spielberg au sommet du box-office

Avec Disclosure Day, Steven Spielberg renoue avec le grand cinéma de science-fiction et vise un nouveau succès au box-office mondial.

Tl;dr Steven Spielberg revient à la science-fiction et aux blockbusters avec Disclosure Day, après une période recentrée sur des films plus intimistes.

Le film suscite de fortes attentes critiques et commerciales, avec un casting prestigieux et des prévisions de démarrage solides au box-office.

Sa sortie prévue le 12 juin 2026 s’inscrit dans un été compétitif, mais il pourrait s’imposer face aux autres grosses sorties grâce à son potentiel international.

Steven Spielberg retrouve la science-fiction et les blockbusters

Le cinéma est parfois fait de retours attendus. Cette année, c’est avec Disclosure Day que Steven Spielberg, maître incontesté du box-office, s’apprête à retrouver l’arène des blockbusters estivaux. Si le cinéaste a consacré sa dernière décennie à des œuvres plus intimistes, on pense notamment à The Post, West Side Story ou encore The Fabelmans, il revient ici à ses premières amours : les grandes fresques spectaculaires, où la science-fiction joue un rôle central.

L’attente monte autour de Disclosure Day

Dans un contexte où le marché du film de genre se montre particulièrement dynamique, on se souvient du carton de Project Hail Mary (déjà 678 millions de dollars récoltés), le nouveau Spielberg suscite une curiosité palpable. Les prévisions, relayées par Box Office Theory, annoncent une ouverture domestique comprise entre 45 et 59 millions de dollars pour le week-end de sortie. De quoi surclasser son dernier succès dans ce registre, Ready Player One, qui avait démarré à 41,7 millions avant d’atteindre 583 millions dans le monde.

Un retour salué par la critique et un casting prestigieux

Les premiers retours critiques sont sans appel : certains n’hésitent pas à qualifier ce long-métrage de « meilleur film en vingt ans pour Spielberg ». Un parallèle qui ramène immédiatement aux grandes heures du réalisateur avec des titres comme War of the Worlds, son dernier opus majeur autour des extraterrestres (plus de 600 millions récoltés en 2005). Notons que l’international pourrait encore amplifier la réussite commerciale d’un film produit pour environ 115 millions de dollars.

La distribution n’est pas en reste : on retrouvera notamment Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth ou encore Colman Domingo. L’histoire demeure enveloppée de mystère ; néanmoins, le synopsis pose une question vertigineuse : « Saurions-nous faire face si l’on nous prouvait que nous ne sommes pas seuls ? »

Paysage concurrentiel et perspectives pour l’été

Il reste une inconnue : la concurrence, incarnée par des sorties majeures comme Toy Story 5, attendue peu après, ou encore des films tels que Jackass: Best and Last et Supergirl. Toutefois, ces œuvres ciblant des publics distincts pourraient laisser suffisamment d’espace au film pour s’imposer. Rappelons que l’ultime raz-de-marée signé Spielberg remonte à 2008 avec L’Arche du Crâne de Cristal (Indiana Jones), qui avait démarré à 100 millions sur le marché américain.

Rendez-vous est pris : Disclosure Day sortira en salles le 12 juin 2026.