ChatGPT lance un hub dédié pour gérer les tâches programmées

OpenAI met en avant les tâches planifiées de ChatGPT avec une page dédiée, plus fiable et plus simple à gérer. De quoi remplacer Pulse à court terme.

ChatGPT intègre une page « Scheduled » pour gérer facilement les tâches programmées depuis un espace dédié.

Les tâches deviennent plus fiables, plus flexibles et peuvent désormais effectuer des recherches de manière proactive.

La fonctionnalité est réservée aux abonnés payants et remplace progressivement les résumés quotidiens Pulse.

Le changement le plus visible, c’est simple, ChatGPT arrête de cacher ses tâches programmées. La fonction existait déjà, mais elle vivait un peu dans un coin sombre de l’interface. Là, OpenAI lui colle enfin un vrai hub.

Un hub qui rend enfin la fonction visible

La prochaine fois que vous ouvrirez la barre latérale de ChatGPT, vous devriez voir un raccourci vers une nouvelle page, Scheduled. C’est là que s’affichent les tâches actives, avec leur moment d’exécution. Et surtout, vous pouvez les mettre en pause, les modifier ou les supprimer sans repasser par un prompt bricolé. Pour un outil censé vous faire gagner du temps, c’était quand même le minimum.

Le point important, c’est moins la nouveauté brute que sa mise en avant. Pas mal de gens, visiblement, n’avaient même pas le réflexe de demander à ChatGPT de faire quelque chose plus tard. Avec ce hub, la fonction existe enfin aux yeux de tout le monde. Et ça change l’usage.

Des tâches plus souples, et un cran au-dessus

OpenAI explique aussi avoir renforcé le système. En gros, les tâches seraient désormais plus rapides et plus fiables. Ce n’est pas le genre de promesse qui fait vibrer sur le papier, mais pour une fonction de planification, c’est littéralement le nerf de la guerre.

Il y a aussi un peu plus de souplesse. Vous pouvez demander une exécution à une heure précise, ou rester large, le matin, l’après-midi, le soir. Ce n’est pas gadget. Ça rapproche l’outil d’un vrai assistant, plutôt que d’un simple chatbot qui attend votre prochain message.

Et la vidéo partagée par OpenAI montre autre chose, plus intéressante encore, des tâches de surveillance. Autrement dit, ChatGPT peut lancer des recherches de façon proactive sur le web ou dans vos applications connectées. Là, on quitte le rappel de base pour aller vers un usage plus costaud.

Qui y a droit, et ce que ça change pour Pulse ?

Le déploiement concerne les abonnés Go, Plus, Pro, Business et Enterprise, sur le web comme sur mobile. Pour l’offre gratuite, rien à signaler pour l’instant. Pas de date, pas même une fenêtre vague. Classique.

Au passage, OpenAI enterre aussi Pulse, ses résumés quotidiens personnalisés lancés l’an dernier. Les utilisateurs Pro gardent la fonction pendant encore 14 jours. Après ça, il faudra passer par ce nouveau hub pour générer des résumés futurs. Bref, la page Scheduled n’est pas juste un rangement d’interface. C’est le nouveau centre de gravité de cette partie de ChatGPT.