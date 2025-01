OpenAI présente ChatGPT Tasks pour automatiser vos actions

Découvrez comment essayer et intégrer ChatGPT Tasks d'OpenAI à vos projets.

Tl;dr OpenAI lance une nouvelle fonctionnalité pour ChatGPT Tasks.

Les utilisateurs peuvent programmer des tâches et des rappels.

ChatGPT Tasks est disponible pour les clients premium.

OpenAI révolutionne ChatGPT avec la fonctionnalité Tasks

OpenAI, la plateforme d’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité en version bêta pour son assistant virtuel ChatGPT. Baptisée « Tasks », cette fonctionnalité va transformer ChatGPT en un véritable assistant personnel proactif capable de gérer des tâches programmées.

Un assistant personnel à votre service

Désormais, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT d’effectuer des actions futures ou de fournir des rappels à des moments précis. Cela inclut des alertes ponctuelles, ainsi que des mises à jour régulières. Par exemple, il est possible de programmer des bulletins météo quotidiens, des briefings d’actualités hebdomadaires, ou encore des rappels pour des événements futurs tels que la mise en vente de billets de concert. Une fois programmé, ChatGPT exécute ces tâches comme prévu, offrant une expérience utilisateur plus personnalisée et opportune.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de sélectionner « GPT-4o avec tâches programmées » dans le sélecteur de modèle, puis d’envoyer à ChatGPT un message détaillant la tâche souhaitée et son calendrier. Les tâches programmées peuvent être gérées directement dans votre chat ou via la section « Tâches » du menu profil. De plus, ChatGPT peut suggérer des tâches en fonction de vos interactions, vous laissant la possibilité de les accepter ou de les refuser selon vos préférences.

Disponibilité et tarification

OpenAI prévoit de lancer la version bêta de Tasks dans le monde entier au cours des prochains jours pour ses clients premium, y compris les utilisateurs Plus, Team et Pro, en commençant par l’accès web. Pour les utilisateurs cherchant à gérer leur productivité et à travailler plus efficacement, le coût de 20 $/mois pourrait être un élément à prendre en compte.

À mesure qu’OpenAI continue d’innover, des fonctionnalités comme Tasks démontrent le potentiel de l’IA pour s’intégrer naturellement dans nos vies quotidiennes, offrant une assistance personnalisée qui s’adapte aux besoins et aux horaires individuels.