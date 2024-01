OpenAI lance son GPT Store et un abonnement premium pour les équipes

Désormais, il est possible de créer et partager vos propres versions personnalisées du chatbot viral. Comment allez-vous utiliser cette nouvelle fonctionnalité à votre avantage ?

Tl;dr OpenAI lance son GPT Store et nouveau forfait ChatGPT.

La boutique GPT permet de partager et de profiter des versions personnalisées du chatbot.

OpenAI prévoit un programme de revenu pour les créateurs de GPTs au 1ᵉʳ trimestre.

ChatGPT Team offre une sécurité accrue et permet de gérer de plus longues requêtes.

OpenAI : une nouvelle ère pour GPT

OpenAI, la célèbre organisation de l’intelligence artificielle, a récemment ouvert sa boutique pour les modèles GPT personnalisés et a introduit une nouvelle souscription à ChatGPT destinée aux petites équipes. Cette boutique, surnommée “GPT Store”, offre aux développeurs et aux utilisateurs une plateforme pour partager et monétiser leurs versions personnalisées du chatbot phénoménal.

De la création à la monétisation

Avec le GPT Store, OpenAI transforme la renommée écrasante de ChatGPT dans le monde technologique en un modèle commercial de type “tollkeeper”, semblable à l’App Store d’Apple. Tout le monde peut construire et partager des GPTs, sans besoin d’expérience en codage. Cependant, ils doivent créer un “Builder Profile” révélant leur véritable identité ou pointant les utilisateurs vers un site web vérifié.

Le plus intéressant est qu’OpenAI a annoncé qu’un programme de revenus pour les créateurs de GPTs sera bientôt lancé, avec des paiements basés sur l’engagement des utilisateurs avec leurs GPTs. C’est une occasion d’or pour les créateurs qui peuvent se retrouver à l’avant-garde de l’IA.

ChatGPT Team : une nouvelle offre destinée aux petites équipes

ChatGPT Team offre quant à lui une solution de travail sécurisée et collaborative, conçue pour exploiter au mieux ChatGPT en milieu professionnel. Disponible à un tarif mensuel de 25 à 30 dollars par utilisateur, il ne nécessite pas d’investir des milliers de dollars ni de passer des appels avec l’équipe commerciale d’OpenAI.

En outre, les abonnés à ChatGPT Team bénéficient d’un accès à GPT-4 avec une fenêtre de contexte plus large pour des requêtes plus longues, de plafonds de messages plus élevés et d’une garantie que les modèles d’OpenAI ne seront pas entraînés avec leurs données.