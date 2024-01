Comment cacher vos conversations ChatGPT (sans les supprimer) ? L'opération est simple, mais quelque peu différente sur iOS, Android et la version web. Présentation.

Si vous l’utilisez souvent, votre barre latérale ChatGPT est probablement pleine de vieilles conversations que vous n’utilisez plus. Il peut même y avoir dans cette liste des conversations sensibles. Jusqu’à il y a peu, le seul moyen de se débarrasser d’une conversation dans la barre latérale était de la supprimer, ce qui signifiait qu’il fallait donc exporter la discussion si vous vouliez la conserver. Depuis peu, ChatGPT a ajouté une option pour archiver les conversations sans les supprimer. Actuellement disponible sur l’app iOS et le web, l’app Android y aura bientôt droit.

Mettez à jour l’app iOS ChatGPT sur la dernière version, puis allez dans la barre latérale. Tapotez et restez appuyé sur un chat, choisissez le bouton Archiver dans le menu contextuel et tapotez sur le bouton Archiver dans la popup pour confirmer. La conversation va alors automatiquement disparaître de la liste.

Vous pouvez retrouver tous les chats archivés dans les Paramètres. Ouvrez la barre latérale avec le bouton Menu dans le coin inférieur gauche et tapotez sur le bouton Menu avec les trois petits points à côté de votre nom. L’écran des Paramètres va apparaître. Là, choisissez Conversations Archivées et voilà. Toutes vos conversations cachées sont là. Vous pouvez les consulter, les sortir d’archive ou les supprimer.

Le processus est un peu différent sur le web : ouvrez le site ChatGPT et cliquez sur le chat que vous souhaitez archiver. Vous verrez un Menu avec les trois petits points apparaître à côté du nom du chat. Cliquez dessus, puis sur le bouton Archiver la conversation.

Pour retrouver vos conversations archivées, cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale et choisissez Paramètres. Là, cliquez sur Gérer à côté de Conversations Archivées pour avoir la liste complète. Vous pouvez cliquer sur un chat pour l’ouvrir, le sortir d’archive ou le supprimer.

Supprimer des conversations et désactiver l’historique de discussion

Si vous souhaitez vraiment tout garder privé dans ChatGPT, vous pouvez supprimer les conversations. Pour ce faire, utilisez le bouton Menu avec les trois petits points à côté d’un chat, puis Supprimer.

OpenAI permet aussi de désactiver l’historique de conversation et les données d’entraînement. Ceci doit être fait sur chaque appareil. Sur iPhone, allez dans les Paramètres, puis Historique des Conversations et désactivez Historique des Conversations et Entraînement. Sur le web, allez dans Paramètres, puis Contrôle des données pour désactiver cette même option.

Une fois fait, vos nouvelles conversations ne sont plus utilisées pour entraîner le modèle ChatGPT. et les conversations n’apparaîtront plus dans la barre latérale. OpenAI gardera cependant tout de même une copie de toutes ces données pendant 30 jours, pour détecter d’éventuels abus. Après cela, les données seront automatiquement supprimées de manière permanente.