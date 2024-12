Astro Bot célèbre Noël avec la mise à jour Winter Wonder

Pour les fêtes de fin d'année, Team Asobi offre aux joueurs une toute nouvelle expérience hivernale gratuite dans Astro Bot.

Les fans spéculent sur des références à des jeux cultes comme Rayman, Tomba! ou Assassin’s Creed dans cette mise à jour.

Ce contenu prolonge une série d’ajouts gratuits déjà appréciés par les joueurs sur PS5.

Un décor enneigé et festif pour Winter Wonder

La nouvelle mise à jour d’Astro Bot introduit un niveau inédit baptisé Winter Wonder. Ce dernier plonge les joueurs dans une ambiance festive, avec un village enneigé dominé par un majestueux sapin de Noël. Bien que l’équipe de développement reste discrète sur le contenu détaillé de ce niveau, une image dévoilée donne un aperçu de son charme hivernal. En explorant ce cadre féerique, les joueurs pourront découvrir de nouveaux bots, dont les identités sont soigneusement gardées secrètes. Les fans spéculent déjà sur les surprises que Team Asobi réserve.

De nouvelles références aux classiques PlayStation ?

L’ajout de ce niveau relance les discussions parmi les joueurs sur les potentielles références à d’autres licences PlayStation. Dans les crédits du jeu, certains droits d’auteur mentionnent des franchises emblématiques comme Worms, Croc et des classiques d’Ubisoft tels que Rayman, Beyond Good & Evil et Assassin’s Creed. La récente apparition de Tomba! dans cette liste amplifie les rumeurs d’un bot inspiré de ce jeu culte. Reste à voir si ces hypothèses se concrétiseront dans cette mise à jour festive.

Une continuité de contenus gratuits pour les fans

Cette mise à jour de Noël s’inscrit dans une série de contenus gratuits ajoutés à Astro Bot depuis son lancement. Au cours des mois d’octobre et novembre, Team Asobi avait déjà enrichi l’expérience avec cinq niveaux de speedrun. Ces derniers ont introduit des bots VIP inspirés de franchises comme Helldivers, Destiny avec Cayde-6 ou encore Stellar Blade avec Eve. Chaque mise à jour semble redoubler de créativité pour ravir les fans et maintenir l’enthousiasme autour du jeu.

La magie de Noël s’invite chez Astro Bot

Disponible dès aujourd’hui, cette mise à jour gratuite promet d’apporter une touche de magie hivernale à Astro Bot. Ce titre phare de la PS5 continue de démontrer l’engagement de Team Asobi envers sa communauté en proposant du contenu qui mêle nostalgie et innovation. Que vous soyez un joueur curieux ou un fan de longue date, Winter Wonder s’annonce comme une escapade parfaite pour célébrer Noël devant votre console.