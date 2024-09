La PS5 s’offre une importante mise à jour de l’interface utilisateur – Découvrez les nouveautés

La dernière mise à jour du système PS5 introduit un nouveau hub d'accueil et d'autres fonctionnalités. Cette mise à niveau apporte une expérience utilisateur améliorée. Quelles autres surprises cette mise à jour pourrait-elle réserver ?

Une mise à jour significative pour la PS5

Sony a récemment confirmé les détails de la dernière mise à jour pour sa PS5, qui se révèle être l’une des plus importantes depuis le lancement de la console il y a près de quatre ans. Cette mise à jour apporte une amélioration majeure de l’interface utilisateur, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour l’expérience utilisateur.

Le « Welcome hub », une nouveauté majeure

Comme confirmé sur le blog PlayStation, cette nouvelle mise à jour intègre le « Welcome hub ». « Un nouvel espace personnalisé avec des widgets et des fonds d’écran personnalisables sur votre écran d’accueil PS5 », selon les termes de Sony. Remplaçant l’onglet « Explorer », il est conçu pour être la première chose que vous consultez lorsque vous allumez votre console PS5. Il offre une variété de widgets qui permettent de vérifier rapidement le stockage de votre console, les niveaux de batterie de vos manettes et accessoires, de voir quels amis sont en ligne, ou encore d’exhiber votre collection de trophées.

Personnalisation du « Welcome hub »

Vous pouvez organiser ces widgets à votre guise, et le « Welcome hub » peut être personnalisé davantage avec divers fonds d’écran animés. Vous pouvez également utiliser une capture d’écran que vous avez prise dans un jeu PS5 pour une touche personnelle. C’est probablement le plus proche que la PS5 se rapprochera jamais de l’autorisation de thèmes personnalisés, alors assurez-vous d’en profiter.

Autres nouveautés de la mise à jour

En dehors du « Welcome hub », la mise à jour apporte d’autres fonctionnalités intéressantes. Parmi elles, la fonction « Party Share » qui permet de générer un QR code à partager sur n’importe quelle application de messagerie ou de médias sociaux pour inviter le destinataire à votre discussion vocale sur PS5. De plus, après une période de test bêta, des profils audio 3D personnalisés seront disponibles pour tous les propriétaires de PS5. La mise à jour permet également d’activer la lecture à distance pour des utilisateurs spécifiques et introduit une fonction de charge adaptative.