Entourer pour chercher : découvrez sa nouvelle fonctionnalité pour scanner les codes-barres et QR codes

L'une des meilleures fonctionnalités d'Android s'améliore encore. N'est-ce pas excitant de voir comment elle pourrait changer votre utilisation quotidienne du téléphone ?

Tl;dr La fonction Entourer pour chercher de Samsung Galaxy S24 s’améliore avec le scan des codes-barres et QR.

Google a introduit cette fonctionnalité via un tweet le 3 septembre.

Cette capacité était anticipée depuis des explorations de code en mai.

Les mises à jour de Google sont généralement déployées progressivement.

Une avancée significative pour Entourer pour chercher du Galaxy S24

Entourer pour chercher, introduit avec la série Samsung Galaxy S24, s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités des téléphones Android. Aujourd’hui, cette fonctionnalité évolue en intégrant le scan des codes-barres et QR codes.

Une annonce discrète mais remarquée

Google a révélé cette petite, mais intéressante nouveauté le 3 septembre, via un tweet malicieux. L’information a été repérée et portée à notre attention par Sam Mobile. Le tweet en question contrastait le mode difficile – consistant à faire une capture d’écran d’un QR code, puis à aller dans les photos, scanner le QR code et enfin cliquer pour ouvrir – avec le mode facile, qui consiste simplement à utiliser Entourer pour chercher pour scanner les QR codes et les codes-barres sur votre écran sans changer d’application.

Une fonctionnalité attendue

La possibilité de scanner aussi bien des codes-barres que des QR codes avait été évoquée à plusieurs reprises lors de diverses analyses de code depuis mai. Les codes QR étaient apparus dans une déconstruction d’APK en juillet et semblaient presque finalisés à ce moment-là.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Entourer pour chercher peut être activé lors de la navigation ou de la visualisation d’images sur votre téléphone. Il suffit ensuite de sélectionner ou d’entourer la zone contenant le QR code ou le code-barres. La recherche scanne alors le code et ouvre le lien associé ou les informations contenues dans le code. En dehors de Entourer pour chercher, Google met également à jour la numérisation des QR codes en général pour la rendre plus facile à utiliser d’une seule main et accessible dans les paramètres rapides.

Google déploie généralement des mises à jour comme celle-ci de manière échelonnée, il se peut donc qu’elle soit déjà sur votre téléphone si vous disposez de Entourer pour chercher suite à une mise à jour récente. L’annonce de Google se contentait de dire que c’était disponible et il n’est pas clair si c’est une mise à jour côté service ou via l’application Google. Si vous ne la voyez pas encore, il vous faudra attendre un jour ou deux que la mise à jour soit déployée sur les appareils éligibles.