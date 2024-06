Optimisez votre expérience de jeu sur console PS5 en quelques étapes simples

Comment bien configurer sa PS5 pour améliorer ses performances et optimiser ses fonctionnalités ? Enrichissez votre expérience de jeu en créant des graphismes hors normes et en boostant le nombre d'images par seconde (FPS) !

Intégrant des technologies de pointe et assurant une rétrocompatibilité avec de nombreux jeux PS4, la console de 9ème génération imaginée par Sony se démarque par sa puissance graphique d’exception et ses temps de chargement réduits. Pourtant, certains paramètres peuvent encore être améliorés…

Modifiez la résolution sur Playstation 5

Même si la console ps5 effectue un réglage automatique du téléviseur de façon à afficher la meilleure résolution possible, rien ne vous empêche d’effectuer une modification en adaptant les paramètres de la sortie vidéo de cette façon : “Paramètres”, “Écran et Vidéo”, “Résolution”. Vous pourrez, dans le même temps, calibrer le HDR (effet de luminosité avancé). Luminosité, netteté, contrastes… s’adaptent facilement à votre environnement de jeu et à vos préférences personnelles.

Notez que la PS5 supporte la résolution 4K à 60 images par seconde et le Ray Tracing, sans temps de chargement.

Configurez votre manette DualSense

Dotée d’un retour haptique pour augmenter la sensibilité cutanée et produire des sensations différentes en fonction des actions qui se succèdent dans le jeu, la manette DualSense renforce l’immersion et améliore la précision. Ses gâchettes adaptatives permettent de ressentir la tension et la force, par exemple, nécessaires pour bander un arc (The Last of Us, Horizon Forbidden West), accélérer ou freiner (Gran Turismo 7). Toutefois, certains joueurs préfèrent limiter certains effets.

Personnaliser sa DualSense PS5

Rendez-vous dans les paramètres. Cliquez sur “Accessoires”, puis “Manettes” et décidez de l’intensité des vibrations, de la plage de pression des gâchettes, de la luminosité des LEDs, et même du volume des enceintes intégrées.

Connecter un clavier ou une souris à votre PS5

L’ajout de nouveaux périphériques s’effectue simplement, en réalisant les mêmes manipulations que pour relier la manette DualSence.

Sélectionnez les niveaux sonores parfaits

Pour une immersion sonore réussie, la PS5 supporte l’audio 3D et s’avère compatible avec les casques adaptés à la spatialisation comme le casque sans fil micro Pulse 3D, doté d’une prise jack à brancher directement sur la manette DualSense. Grâce à la technologie Tempest 3D Audiotech spécifique à Sony, les sons arrivent dans toutes les directions et permettent de cibler précisément la position d’un combattant dans Ragnarök ou anticiper les actions d’un adversaire dans les jeux de combat.

Activez l’audio 3D et régler selon l’acoustique de votre pièce en allant sur “paramètres”, “son” et “sortie audio”.

Offrant des configurations de jeu multiples et compatibles avec de nombreux accessoires dont les barres de son et haut parleurs, la Playstation 5 se singularise par ses performances, tant au niveau de la fluidité et de la qualité des images que des paramètres audio. Découvrez les spécificités des différentes éditions PS5 sur Pixmania !