Découvrez la feuille de route de Bungie pour Destiny 2 : le guide ultime

Le studio prévoit d'ajouter annuellement deux extensions et quatre mises à jour majeures gratuites. Quels changements ces mises à jour pourraient-elles apporter ?

Tl;dr Bungie dévoile le plan d’avenir pour son jeu Destiny 2 lors de son 10ème anniversaire.

Deux expansions seront désormais publiées chaque année, avec une approche différente et innovante.

On attend quatre mises à jour majeures par an, avec des changements dans le modèle saisonnier et des améliorations du système de personnalisation.

La première expansion prévue pour l’été 2025 est nommée en interne Apollo, la deuxième reste encore secrète.

Bungie annonce un tournant pour Destiny 2

Une nouvelle direction pour le futur

C’est une journée historique pour Bungie, qui célèbre le 10ème anniversaire de sa franchise phare avec une annonce de taille : une toute nouvelle vision pour Destiny 2. Les fans sont invités à s’accrocher, car le voyage promet d’être riche en surprises.

Deux expansions par an : une nouvelle promesse

Bungie compte désormais sortir non pas une, mais deux expansions par an. Si ces expansions seront moins volumineuses, l’équipe promet de les rendre attrayantes. Parmi les nouveautés évoquées, on note des campagnes non linéaires, des expériences d’exploration à l’image de la Dreaming City ou des Metroidvanias, ainsi que des formats plus inhabituels tels que les roguelikes ou les survival shooters. L’objectif ? Raviver la sensation de mystère des anciennes campagnes.

Quatre mises à jour majeures et des améliorations prévues

Avec ce nouveau modèle d’expansion, le modèle saisonnier évolue également. Désormais, quatre mises à jour majeures seront déployées chaque année, à raison d’une tous les trois mois. Deux d’entre elles coïncideront avec les biannuelles expansions. Ces mises à jour proposeront diverses activités, événements hebdomadaires et récompenses. Parallèlement, Bungie compte aussi retravailler l’interface utilisateur (le Directeur) et le modèle de récompense, tout en améliorant le système de personnalisation de défi.

Un premier aperçu des futures extensions

Les joueurs pourront découvrir la première extension de l’année dès l’été 2025. Actuellement surnommée Apollo en interne, cette expansion offrira une aventure non linéaire permettant d’incarner différents personnages à différentes époques. Quant à la seconde extension, nommée Behemoth en interne, aucun détail n’a encore été révélé.

Ces projets ambitieux représentent un défi de taille pour Bungie, d’autant plus que l’expansion actuelle de Destiny 2, The Final Shape, a été retardée suite à des licenciements au sein du studio. Mais les fans, eux, attendent avec impatience de voir ce que l’avenir leur réserve.