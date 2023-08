Destiny 2 : le commandant Zavala sera désormais doublé par Keith David

Le comédien américain Keith David est la nouvelle voix de Zavala dans Destiny 2.

Pratiquement cinq mois après le décès de Lance Reddick, Bungie annonce que Keith David va prendre la relève en incarnant le commandant Zavala après la sortie de The Final Shape, la huitième extension de Destiny 2 et la douzième extension de la licence, qui est décrite comme le contenu final de la Saga de la Lumière et des Ténèbres dans laquelle tous les événements qui se sont déroulés jusqu’à présent se termineront.

An important update on the future of Commander Zavala's journey: 📰 https://t.co/jHSrxDQrLw pic.twitter.com/G4G1Vgtb7i — Destiny 2 (@DestinyTheGame) August 10, 2023

Keith David a déclaré :

Je suis honoré de poursuivre l’excellent travail de Lance Reddick dans le rôle de Zavala. Lance a merveilleusement saisi le sens de l’intégrité du personnage. J’ai l’intention de poursuivre ce travail.

Zavala se retrouve dans les cordes vocales de Keith David

Bungie accorde toute sa confiance à Keith David pour le rôle de Zavala dans Destiny 2 :

Plus tôt dans l’année, nous avons perdu Lance Reddick, la voix anglaise du commandant Zavala. La passion et le professionnalisme que Lance a apportés au rôle au cours de la dernière décennie étaient incomparables et appréciés de tous. La voix emblématique de Lance nous a guidés dans les moments les plus intenses de l’histoire de Destiny et son impact sur nos Gardiens, notre communauté et Bungie dans son ensemble ne sera jamais oublié. Nous sommes honorés de poursuivre la relation entamée avec Keith David à l’époque de Halo, et l’équipe est enthousiaste à l’idée de ce qu’il apportera au rôle du commandant. Nous resterons toujours respectueux du rôle que Zavala a joué jusqu’à présent, et nous attendons avec impatience le voyage à venir.