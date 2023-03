Lance Reddick (The Wire), acteur et doubleur, est décédé

L'interprète du Commandant Zavala dans Destiny, Sylens dans Horizon ou encore Martin Hatch dans Quantum Break n'est plus de ce monde.

Décédé de mort naturelle à l’âge de 60 ans, le comédien américain Lance Reddick laisse derrière lui son épouse Stephanie et ses deux enfants, Yvonne et Christopher, après avoir mené une solide carrière dans l’industrie cinématographique, mais également vidéoludique, avec des rôles marquants dans John Wick, The Wire, Fringe, Bosch, Destiny, Quantum Break et Horizon. Malgré sa triste disparition, il sera encore possible de le voir en action d’ici les prochains mois dans la série télévisée Percy Jackson sur Disney+ où il incarnera Zeus et le 19 avril prochain dans l’extension de Horizon Forbidden West, Burning Shores.

'John Wick' star Lance Reddick has died. https://t.co/ENQ7vg9lwA — TMZ (@TMZ) March 17, 2023

Stephanie Reddick a déclaré :

Lance nous a été enlevé bien trop tôt. Je vous remercie pour tout l’amour, le soutien et les belles histoires que vous avez partagés sur les différentes plateformes sociales ces derniers jours. Je vois vos messages et je n’arrive pas à exprimer à quel point je suis reconnaissant de les avoir reçus. Et aux milliers de joueurs de Destiny qui ont joué en hommage à Lance, merci. Lance vous aimait autant qu’il aimait le jeu. Des dons peuvent être adressés directement via momcares.org à Baltimore, sa ville natale.

Un hommage à Lance Reddick dans Destiny

Suite à la triste nouvelle du décès soudain de Lance Reddick pour des raisons que la police qualifie de naturelles, de nombreux Gardiens de Destiny ont décidé de rendre hommage au Commandant Titan bien-aimé, en se rendant à la Tour pour lui rendre hommage du mieux qu’ils le peuvent.

Bungie s’exprime sur la tragique disparition de Lance Reddick :

Il constituait une présence emblématique à l’écran, dans Destiny et, surtout, en personne. Son amour pour notre communauté transparaissait dans le Commandant Zavala, dans son dévouement sans compromis à son métier et dans la gentillesse rayonnante qui touchait tous ceux qui l’entouraient. Dire qu’il nous manquera est un profond euphémisme, mais n’en est pas moins vrai. Repose en paix.