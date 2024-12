Ubisoft abandonne XDefiant

Ubisoft décide d'abandonner le développement de son jeu vidéo XDefiant, laissant les fans et les joueurs dans l'expectative.

Tl;dr Le jeu XDefiant d’Ubisoft fermera ses portes le 3 juin 2025.

La fermeture entraînera la suppression de 277 emplois sur les 3 studios de production.

Malgré un début prometteur, le jeu n’a pas réussi à attirer et retenir assez de joueurs.

Ubisoft annonce la fin de XDefiant

Ubisoft a annoncé que son jeu de tir à la première personne, XDefiant, lancé avec succès il y a moins de six mois, fermera ses portes le 3 juin 2025. En conséquence, le studio de développement fermera trois studios de production et supprimera 277 emplois.

Suspension des nouvelles inscriptions et lancements prévus

À compter de ce jour, plus aucune nouvelle inscription, aucun nouveau téléchargement et aucun achat ne seront possibles. Cependant, la saison 3 sera lancée comme prévu et les serveurs resteront en ligne jusqu’au 3 juin. Les joueurs ayant acheté le pack Ultimate Founders ou tout autre article au cours des 30 derniers jours recevront automatiquement un remboursement intégral dans un délai de huit semaines.

Une concurrence trop rude sur le marché

« Malgré un début encourageant, le travail passionné de l’équipe et une base de fans dévouée, nous n’avons pas réussi à attirer et retenir suffisamment de joueurs sur le long terme pour rivaliser à notre niveau d’ambition sur le très exigeant marché des FPS gratuits », a déclaré Marie-Sophie de Waubert, directrice des studios et du portefeuille d’Ubisoft.

Fermeture de studios et licenciements

Ubisoft a confirmé qu’elle fermerait ses studios d’Osaka et de San Francisco tout en réduisant la voilure à Sydney. Cela entraînera la suppression de 277 emplois, soit un peu plus de la moitié de l’équipe de XDefiant. L’autre moitié sera réaffectée à d’autres divisions de l’entreprise. De Waubert a exprimé sa profonde gratitude envers les employés partants, en leur assurant que l’entreprise s’engage à les soutenir lors de cette transition.

Ubisoft traverse une période difficile. Après une série de déceptions, dont l’annulation de The Division: Heartland avant son lancement et le report de Assassin’s Creed Shadows à la Saint-Valentin 2025, l’entreprise a dû annuler trois projets non annoncés et entamer un programme de restructuration qui a entraîné plus de mille licenciements l’année dernière.

Ce texte met fin aux rumeurs qui circulaient le mois dernier sur la fermeture éventuelle de XDefiant. « Le jeu est trop loin d’atteindre les résultats requis pour permettre un investissement supplémentaire significatif », a déclaré de Waubert.