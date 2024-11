Ubisoft cherche à révolutionner la narration de ses jeux

Confronté à des défis récents, l'éditeur français Ubisoft annonce une nouvelle ère de narration dans ses jeux, à commencer par Assassin's Creed Shadows.

Tl;dr Ubisoft a retardé la sortie d’Assassin’s Creed Shadows pour améliorer sa qualité et repenser sa narration.

Assassin’s Creed Shadows promet une expérience immersive avec des personnages complexes et des récits significatifs influencés par les choix des joueurs.

En intégrant des retours des joueurs, Ubisoft vise à établir un nouveau standard en matière de narration et à restaurer la confiance dans ses productions.

Un changement de cap

La décision de retarder la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, initialement prévue pour novembre 2024, a été prise pour améliorer la qualité du jeu et redéfinir la narration de la série. Marc-Alexis Côté, producteur exécutif, a souligné que cette période supplémentaire était cruciale pour peaufiner l’expérience et corriger les incohérences perçues dans les jeux précédents. Cette démarche vise à assurer que le prochain volet soit à la hauteur des attentes des joueurs, en intégrant des éléments narratifs innovants qui résonnent avec l’héritage de la franchise.

L’importance de la qualité

Ubisoft a fait face à des critiques concernant l’inconsistance de la qualité de ses récentes productions. Le lancement de jeux comme Prince of Persia: The Lost Crown et Star Wars Outlaws n’a pas été à la hauteur des attentes. Pour remédier à cela, Ubisoft s’engage à offrir des expériences plus polies et engageantes, s’appuyant sur les retours des joueurs. La priorité sera de s’assurer que chaque titre ne soit pas seulement un produit, mais une œuvre artistique soigneusement conçue, enrichie par une narration profonde et immersive.

Une narration plus immersive

Assassin’s Creed Shadows introduira des protagonistes complexes et un récit qui s’étend sur plusieurs années, permettant aux joueurs de plonger plus profondément dans l’histoire. L’interaction entre les personnages et leur environnement sera enrichie, transformant chaque mission en une expérience narrative unique. Les choix des joueurs auront un impact significatif sur l’évolution de l’histoire, renforçant ainsi l’immersion et l’engagement. Cette approche narrativisée est essentielle pour créer des connexions émotionnelles entre les joueurs et le monde du jeu.

Une nouvelle ère pour Ubisoft

Ce désir de révolutionner la narration va au-delà d’Assassin’s Creed. Ubisoft envisage de repenser la façon dont tous ses jeux racontent leurs histoires, aspirant à restaurer la confiance des joueurs et à établir un nouveau standard dans l’industrie. En adoptant des méthodes innovantes et en mettant l’accent sur la qualité, Ubisoft espère non seulement changer la perception des fans, mais aussi marquer le début d’une nouvelle ère de créativité et d’innovation dans le domaine du jeu vidéo. Cette transition promet d’apporter une fraîcheur nécessaire dans la narration des jeux, captivant ainsi une nouvelle génération de joueurs.