Le PDG d’Ubisoft annonce que des remakes de jeux “Assassin’s Creed” sont en préparation

Il se pourrait que "Black Flag" soit l'un des jeux actuellement en développement.

Tl;dr Ubisoft prépare des remakes de certains titres Assassin’s Creed

Les remakes amélioreront les anciens mondes du jeu

Le prochain Assassin’s Creed Hexe divergera de l’expérience précédente

Ubisoft travaille sur une nouvelle plateforme de jeu, “Animus hub”

Les classiques d’Assassin’s Creed bientôt modernisés

Yves Guillemot, le dirigeant d’Ubisoft, a récemment révélé une nouvelle qui ravira probablement les fans de la franchise Assassin’s Creed. Des réinterprétations modernes de certains des titres les plus aimés du jeu sont en cours de développement. Ces refontes promettent des graphismes améliorés et d’autres améliorations pour s’adapter aux consoles de nouvelle génération et aux PC plus puissants.

Guillemot a partagé cette information lors d’une interview sur le site de l’entreprise, “il y a des mondes dans certains de [nos] anciens jeux Assassin’s Creed qui sont encore extrêmement riches”, a-t-il déclaré. Ces remakes permettront à l’entreprise de revisiter et de moderniser ces mondes du passé.

Une expérience variée pour les joueurs

L’un des objectifs d’Ubisoft est de sortir de nouveaux jeux Assassin’s Creed régulièrement, mais avec une expérience différente à chaque fois. Ainsi, le prochain Assassin’s Creed Hexe, qui se déroulera lors des procès de sorcières dans le Saint Empire Romain, sera “un jeu très différent de Assassin’s Creed Shadows“, a souligné Guillemot.

De nouvelles aventures pour les fans

Assassin’s Creed Shadows, qui se déroule au Japon à la fin de l’ère Sengoku et met en scène des événements réels et des personnages historiques de cette période, sera disponible mondialement dès le 15 novembre.

Il est à noter que bien que Guillemot n’ait pas précisé quels titres seront refaits, Kotaku a précédemment rapporté que Ubisoft travaille sur une nouvelle version de Black Flag, un jeu d’action-aventure centré sur les pirates du XVIIIᵉ siècle.

Une nouvelle plateforme de jeu en perspective

Ubisoft prévoit également de lancer une nouvelle plateforme appelée “Animus hub”, qui permettra aux joueurs de lancer et jouer aux jeux de la franchise. Cette plateforme pourrait potentiellement devenir une boutique où les fans pourront acheter les nouvelles sorties de la série Assassin’s Creed.