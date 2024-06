Ubisoft Toronto vole au secours du remake contesté de “Prince of Persia : Les Sables du Temps”

Après des années d'attente causées par plusieurs reports, le jeu reste toujours inaccessible. Serait-il possible que nous apercevions enfin une date de sortie proche ?

Ubisoft Toronto se joint à la partie. Selon une annonce faite sur X/Twitter, le studio canadien va collaborer avec la division montréalaise d’Ubisoft pour le développement de Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake.

En 2022, plusieurs jours avant la date de sortie initialement prévue en janvier 2021, le projet a été repris par Ubisoft Montréal. Cette reprise fait suite à des retards survenus dans les studios d’Ubisoft à Pune et Mumbai, en Inde. À l’époque, la compagnie avait déclaré que Montréal construirait sur le travail déjà réalisé par les studios indiens.

Ubisoft Toronto is joining the development of the remake of Prince of Persia: The Sands of Time!

We’re excited to rewind time and bring our studio’s creativity, expertise and updated tech to refresh this beloved classic with our partners at @UbisoftMTL. pic.twitter.com/kksyihIjKG

— Ubisoft Toronto (@UbisoftToronto) June 3, 2024