Prince of Persia : The Lost Crown, un metroidvania dans un monde mythologique perse

Sargon, jeune guerrier aguerri et membre du groupe d’élite Les Immortels, va manipuler les frontières du temps et de l'espace dans Prince of Persia : The Lost Crown.

Envoyé à la rescousse du Prince Ghassan, le nouveau héros de la licence Prince of Persia affrontera des créatures mythiques, dont Jahandar, l’effroyable Manticore, tout en visitant des lieux emblématiques comme la majestueuse Citadelle de la Connaissance, les paysages colorés de la Forêt Hyrcanienne ou encore le mystérieux Mont Qaf. En alternant combats et parcours de plateforme, Prince of Persia : The Lost Crown présente une nouvelle vision de l’univers créé par Jordan Mechner avec des personnages et un lore inédits, une narration envoûtante et un système de combat profond permettant de déclencher des combos dévastateurs.

Un trailer pour Prince of Persia : The Lost Crown

Prince of Persia : The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC via l’Epic Games Store et Ubisoft Store ainsi que sur Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.

A noter que la bande originale a été créée par Mentrix, compositeur d’origine iranienne qui mélange instruments traditionnels et sons modernes afin de guider les joueurs d’un environnement à l’autre. L’éditeur français Ubisoft précise que le compositeur Gareth Coker a également apporté sa touche personnelle dans Prince of Persia : The Lost Crown pour traduire l’ampleur épique des combats de boss.