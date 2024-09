Star Wars Outlaws amorce sa rédemption avant son arrivée sur Steam

Déjà disponible sur consoles et PC, Star Wars Outlaws se prépare pour une sortie sur Steam en novembre prochain. Afin de préparer le terrain, Ubisoft a dévoilé une feuille de route détaillée pour affiner l’expérience des joueurs.

Un futur prometteur pour Star Wars Outlaws

La feuille de route d’Ubisoft pour Star Wars Outlaws annonce plusieurs étapes clés avant son arrivée sur Steam. Parmi celles-ci, des tests bêta fermés sont prévus pour affiner le gameplay et recueillir des retours précieux des joueurs. Ces retours permettront de peaufiner les fonctionnalités du jeu, tandis que des mises à jour régulières seront mises en place après le lancement pour garantir une expérience optimale. Ce processus démontre l’engagement d’Ubisoft à offrir un produit de qualité qui répond aux attentes des joueurs.

Des améliorations à venir

Dans cette phase préparatoire, plusieurs nouveautés sur le gameplay ont été dévoilées. Star Wars Outlaws propose une aventure en monde ouvert où les joueurs sont encouragés à explorer librement l’univers de la saga. Ubisoft a mis en avant un système de missions non linéaires, ce qui signifie que les décisions des joueurs auront un impact direct sur le déroulement de l’histoire et les relations avec les personnages secondaires. Star Wars Outlaws offre également un large éventail de choix moraux qui influencent non seulement le protagoniste principal, mais aussi l’univers environnant. Cette liberté d’action, combinée à une narration dynamique, promet une profondeur rarement vue dans les jeux vidéo inspirés de Star Wars.

Réactions de la communauté

La réception de la communauté est toutefois mitigée. Bien que certains fans soient enthousiasmés par l’idée d’un jeu Star Wars en monde ouvert, d’autres se montrent sceptiques, notamment en raison des expériences décevantes que certains grands titres précédents ont suscité. Sur les réseaux sociaux, les débats se multiplient. Des critiques émergent au sujet de la fidélité à l’univers original et de la qualité technique des premières démos et trailers. La prudence des joueurs est palpable, en particulier ceux qui se souviennent des promesses non tenues par certains titres similaires dans le passé.

Une première extension à la fin de l’année

Le 21 novembre 2024, les joueurs pourront avoir accès à l’extension payante « Wild Card » de Star Wars Outlaws. Celle-ci verra Kay Vess s’infiltrer dans un tournoi de Sabbac à haut risque et croiser le chemin du célèbre Lando Calrissian. Bien que Lando soit déjà un personnage avec lequel les joueurs peuvent interagir dans Star Wars Outlaws, l’extension offrira plus d’occasions de voir ce personnage populaire de Star Wars en action. En parallèle, une mise à jour gratuite apportera aux joueurs davantage de contrats et d’améliorations des systèmes de combat et d’infiltration.