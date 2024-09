Ubisoft change ses plans pour Assassin’s Creed Shadows

Initialement prévu pour le 15 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, PC via Ubisoft Store et Epic Games Store, Mac avec Apple silicon via l’App Store, Amazon Luna ainsi que le service d'abonnement Ubisoft+, Assassin's Creed Shadows sortira finalement le 14 février 2025.

Un report inattendu pour Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft a annoncé que Assassin’s Creed Shadows ne sortirait pas comme prévu le 15 novembre 2024. Le lancement a été repoussé au 14 février 2025, pour permettre aux développeurs de peaufiner davantage le nouvel opus de la franchise Assassin’s Creed. Bien que techniquement terminé, l’éditeur français Ubisoft a décidé de prendre plus de temps après avoir tiré des leçons du lancement en demi-teinte de Star Wars Outlaws, sorti en août 2024​.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

De plus, Ubisoft a été critiqué pour sa mauvaise retranscription du contexte historique japonais. Assassin’s Creed Shadows a suscité des réactions négatives, surtout parmi les joueurs japonais, qui ont critiqué des erreurs liées à l’architecture, aux costumes et à l’étiquette sociale du Japon de l’époque Sengoku, comme les tatamis mal proportionnés, les coiffures anachroniques, et des attitudes inadaptées dans certaines scènes. Cela a conduit à une désillusion sur la représentation historique dans le jeu, certains critiquant même l’absence de superviseurs japonais dans le développement du jeu.

Un contenu ambitieux avec deux protagonistes

L’un des aspects les plus novateurs d’Assassin’s Creed Shadows est la présence de deux protagonistes jouables : Naoe et Yasuke. Ubisoft a décidé de faire reposer une grande partie de la dynamique du jeu sur cette dualité, chaque personnage ayant des capacités et styles de combat distincts. Cette diversité de gameplay est une raison clé du report. En offrant des styles de jeu très différents, Assassin’s Creed Shadows introduit une profondeur supplémentaire qui demande du temps pour être équilibrée et raffinée. Ubisoft veut s’assurer que l’expérience avec ces deux héros soit cohérente et captivante, et qu’elle réponde pleinement aux attentes des joueurs.

Abandon des accès anticipés et des précommandes

Contrairement à de nombreux jeux modernes, Ubisoft a choisi de ne pas proposer d’accès anticipé pour Assassin’s Creed Shadows. Tous les joueurs, qu’ils aient précommandé le jeu ou non, pourront commencer à jouer au même moment. Cependant, ceux qui précommandent recevront gratuitement la première extension. Les précommandes déjà effectuées ont été annulées pour assurer une expérience de lancement équitable pour tous.

Un lancement simultané sur Steam et une connexion non requise

Pour la première fois depuis un certain temps, Ubisoft sortira Assassin’s Creed Shadows sur Steam dès le jour de sa sortie, en plus d’être disponible sur Epic Games Store et Ubisoft Connect. Le jeu pourra également être joué hors ligne, ce qui plaira aux joueurs préoccupés par la nécessité d’une connexion constante. Toutefois, la présence de la technologie anti-piratage Denuvo pourrait susciter des inquiétudes quant aux performances du jeu​.