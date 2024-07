Ubisoft reporte ses jeux mobiles « Rainbow Six » et « The Division » à avril 2025, au minimum

Dès cette année, les jeux "Call of Duty" seront disponibles sur Ubisoft+.

TL;DR Ubisoft retarde les versions mobiles de Rainbow Six et The Division.

Le jeu XDefiant d’Ubisoft attire 10 millions de joueurs en deux semaines.

Ubisoft prévoit d’intégrer des jeux Call of Duty à Ubisoft+.

Ubisoft reporte les sorties mobiles de Rainbow Six et The Division

Ubisoft, la célèbre entreprise de jeux vidéo, a annoncé des retards conséquents concernant les versions mobiles des franchises très attendues, Rainbow Six et The Division. Cette nouvelle est tombée lors de la récente sortie de son rapport de gains.

Une demande exigeante dans un marché très vaste

Le géant du jeu a justifié le report par le besoin des équipes de développement en charge de Rainbow Six Mobile et de The Division Resurgence de « répondre aux attentes » sur un marché qu’il a qualifié d' »exigeant, mais très large ». Par conséquent, ces titres ne figureront pas dans l’exercice financier en cours, qui se terminera le 31 mars 2025. Un autre retard pour Rainbow Six Mobile, initialement prévu pour 2022, et pour The Division Resurgence, dont l’arrivée était prévue l’année dernière.

Promettre un produit durable et parfait

Affirmant qu’il est « très difficile de définir une date précise » pour les sorties, les dirigeants ont exprimé leur souhait que ces deux titres perdurent indéfiniment. Ils ont également déclaré que les développeurs faisaient le travail nécessaire pour s’assurer que les jeux soient « parfaits à leur lancement ».

XDefiant et l’arrivée de Call of Duty sur Ubisoft+

Ailleurs, Ubisoft mentionne que son shooter compétitif gratuit, XDefiant, a fait un « début encourageant », attirant 10 millions de joueurs en l’espace de deux semaines suivant son lancement en mai. Par ailleurs, Ubisoft a confirmé qu’il prévoie d’intégrer des jeux Call of Duty à Ubisoft+ d’ici à la fin de cette année. Cela coïncide avec le plan de Microsoft de lancer Call of Duty: Black Ops 6 via Game Pass en octobre, et d’apporter d’autres titres CoD à ce service.