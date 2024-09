Près de 20 ans après, Tomba! de PS1 reste une aventure palpitante !

Tomba! Édition Spéciale réanime le jeu de plateforme 2.5D pour les consoles modernes, et c'est vraiment inhabituel. Et toi, es-tu prêt à plonger dans ce jeu étrange et nostalgique ?

Tl;dr Le jeu Tomba! de 1997 évoque des souvenirs d’enfance.

L’édition spéciale de Tomba! est désormais disponible sur les consoles modernes.

Le jeu est un mélange de plateforme 2.5D et d’absurdités.

Malgré sa complexité, Tomba! offre une expérience de jeu nostalgique et unique.

Retour sur le jeu de PlayStation de 1997, Tomba!

Qui n’a jamais ressenti ce doux sentiment de nostalgie en repensant à un jeu vidéo d’enfance ? Personnellement, cette sensation m’envahit régulièrement lorsque je me rappelle de Tomba!, un jeu de plateforme sorti sur PlayStation en 1997. Le caractère insolite de ce jeu n’a fait que renforcer mon envie de le redécouvrir.

Tomba! fait son grand retour sur les consoles modernes

Imaginez donc ma surprise lorsque j’ai découvert cet été l’annonce de la réédition de Tomba! par Limited Run Games. Ce jeu haut en couleur est désormais disponible en version numérique sur PS5, Nintendo Switch et PC. Des éditions physiques ainsi que divers produits dérivés sont également prévus. En revisitant ce jeu presque 20 ans après sa sortie initiale, j’ai réalisé que Tomba! était encore plus déjanté que dans mes souvenirs.

Un jeu de plateforme 2.5D qui ne manque pas d’originalité

Tomba! est un jeu de plateforme 2.5D, c’est-à-dire qu’il se déroule principalement dans un environnement bidimensionnel, mais offre parfois la possibilité de se déplacer en profondeur. Le personnage principal, Tomba, est un garçon sauvage qui vit en marge de la société. Après que des cochons malveillants lui ont dérobé un bracelet en or appartenant à son grand-père, Tomba se lance dans une quête pour récupérer son bien. Au cours de son aventure, il rencontre divers personnages excentriques qui l’aideront dans sa mission, à condition qu’il accomplisse certaines tâches pour eux.

Le jeu conserve son style graphique polygonal typique de la PS1 et les commandes peuvent paraître quelque peu maladroites. Néanmoins, l’édition spéciale de Tomba! apporte quelques améliorations, notamment une fonction rewind qui s’avère très utile face à la difficulté de certaines épreuves.

Tomba!, une expérience de jeu unique en son genre

Le univers de Tomba! est truffé d’absurdités, ce qui contribue à son charme. Les combats de boss sont particulièrement frustrants, mais également originaux : au lieu de simplement battre les cochons maléfiques, Tomba doit les capturer et les jeter dans un sac flottant et tournoyant.

Malgré sa complexité et son côté déroutant, Tomba! a été un véritable plaisir à redécouvrir. Son côté décalé et sa bande-son nostalgique m’ont transporté dans le passé. La sortie de l’édition spéciale de Tomba! m’a fait réaliser pourquoi ce jeu a laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire : je n’ai jamais joué à un autre jeu qui lui ressemble.