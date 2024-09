La Nintendo Switch 2 en production ? La date de sortie pourrait vous surprendre !

La console bénéficiera également de la compatibilité ascendante. Cela signifie-t-elle que vous pourrez profiter de vos anciens jeux sans souci ?

La Nintendo Switch 2 en cours de production ?

Les rumeurs vont bon train concernant la prochaine console de Nintendo. En effet, selon des informations récentes, la très attendue Nintendo Switch 2 pourrait bien être en cours de production. David Gibson, analyste senior chez MST Financial, a dévoilé ces allégations sur la plateforme X (anciennement Twitter).

D’après lui, l’assembleur principal de Nintendo, Hosiden, investirait une somme considérable dans l’équipement de production et l’automatisation pour le géant japonais du jeu vidéo. Une telle dépense suggère qu’une nouvelle version de la populaire console Switch est en cours de fabrication.

Une sortie prévue pour mars 2025

Gibson ne s’est pas contenté de spéculer sur la production de la console. Il a également avancé une date de sortie : la Nintendo Switch 2 pourrait être disponible dès mars 2025. Cette information, si elle se révèle exacte, est des plus excitantes. En effet, il n’y aurait que peu de temps à attendre entre l’annonce de la console et sa mise à disposition pour les joueurs.

Compatibilité rétroactive confirmée

Autre nouvelle de taille : la Switch 2 serait rétrocompatible. Autrement dit, elle pourrait accueillir les jeux de la première Switch. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui possèdent une large bibliothèque de jeux originaux. Nintendo a laissé entendre que la société ferait tout son possible pour faciliter la transition pour ses clients.

Les détails bientôt dévoilés ?

Si ces rumeurs sont avérées, nous pourrions connaître tous les détails clés de la Switch 2 d’ici à la fin du mois de septembre. Les fans de la marque nippone n’auront donc plus longtemps à attendre avant de voir leurs questions enfin résolues. « On peut s’attendre à des annonces en septembre et une sortie en mars 2025 pour le prochain appareil », a conclu Gibson sur X.