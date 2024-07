La Switch entre dans l’histoire en pulvérisant un vieux record de Nintendo

La longévité record de la Nintendo Switch s'explique par sa conception hybride, permettant une utilisation à la fois en mode portable et console de salon, ainsi que par un catalogue de jeux attractif et régulièrement renouvelé. Son succès est également soutenu par des franchises populaires et des innovations comme la Switch Lite et la Switch OLED.

Tl;dr La Nintendo Switch bat le record de longévité d’une console Nintendo.

Le précédent record était détenu par la Famicom ou Nintendo Entertainment System (NES) avec 2686 jours.

La Nintendo Switch 2, encore sans nom officiel, sera révélée avant la fin de l’année fiscale.

Malgré son âge, la Switch de Nintendo continue de surprendre avec de nouveaux jeux.

Un record historique pour la Nintendo Switch

Dans l’histoire des consoles de jeux, la Nintendo Switch vient de marquer un tournant majeur. Elle est devenue la console de Nintendo ayant connu la plus longue durée de vie sans successeur, dépassant un record vieux de 34 ans. Le précédent détenteur de ce record était la Famicom (ou NES), disponible pendant 2686 jours avant l’arrivée de la Super Famicom (ou SNES).

La longévité de la Switch, une exception dans l’industrie

Lancée en 2017, la Nintendo Switch a démontré une longévité impressionnante, malgré une puissance matérielle relativement inférieure à celle de ses concurrents. Le 11 juillet 2024, elle a atteint l’âge de 2687 jours, devenant ainsi la console de Nintendo ayant le plus longtemps résisté sans successeur.

Il est à noter que la Famicom et la Nintendo Switch sont des exceptions dans la durée de vie des consoles de Nintendo, surpassant largement la Nintendo Wii et les Color TV-Game (les premières consoles de salon de Nintendo), qui se classent respectivement en quatrième et troisième position avec 2191 et 2235 jours.

La Nintendo Switch, une console qui n’a pas fini de surprendre

Même à l’approche de la fin de son cycle de vie, la Nintendo Switch continue de surprendre. Récemment, Nintendo a dévoilé un nouveau jeu d’horreur, apparemment intitulé Emio, ce qui a choqué beaucoup de personnes en raison de la tendance de l’entreprise à produire des produits généralement adaptés à toute la famille.

La Nintendo Switch, une console iconique

Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2 prévue pour 2025, la Switch actuelle a la possibilité d’ajouter quelques centaines de jours supplémentaires à son avance sur la Famicom. Cette nouvelle étape est amplement méritée par la Switch, qui a complètement inversé la tendance par rapport à l’échec relatif de la Nintendo Wii U, la précédente console de salon de Nintendo.