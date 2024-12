La nouvelle console portable PlayStation sera-t-elle aussi puissante que la PS5 ?

Moins puissante que la PS5, la nouvelle console portable PlayStation vise à offrir une expérience de jeu portable tout de même impressionnante.

Une nouvelle console portable signée Sony ?

Sony semble préparer une surprise pour les amateurs de jeux vidéo. Des rumeurs persistantes sur le web nous laissent penser que le géant japonais travaille sur une nouvelle console portable. Si la firme dispose déjà de la PS Portal, on peut raisonnablement supposer que cette console sera un dispositif de jeu autonome, et non un appareil de streaming. Mais qu’offrira exactement cette nouvelle console ?

Une version portable de la PS5 ?

Les experts de chez Digital Foundry ont fourni une analyse intéressante qui nous donne une idée de ce que Sony pourrait préparer. Cependant, si vous espériez une version portable de la PS5, les nouvelles ne sont pas très bonnes.

En effet, d’après le site spécialisé, il serait impossible pour une console portable d’exécuter nativement les jeux de la PS5. Ceci est dû au fait que la PS5 utilise un système de 200 watts. Il serait donc impossible d’atteindre ce niveau de puissance avec un système de 20 watts, même dans quelques années.

Des jeux adaptés ou entièrement nouveaux

Cela signifie que les jeux devront être adaptés pour fonctionner sur la nouvelle console portable de Sony, à l’instar de ce qui se passe lorsque vous jouez à un jeu en mode portable sur la Nintendo Switch. Une autre option serait de créer des jeux entièrement nouveaux, comme ce fut le cas sur la PSP et la Vita. Avant la Switch, même Nintendo proposait des expériences distinctes sur ses plateformes DS et 3DS. Il était courant que les jeux portables soient différents de leurs homologues destinés à la télévision.

Cependant, Sony ayant quitté le marché des consoles portables il y a plusieurs années, il semble peu probable que l’entreprise soit disposée à séparer à nouveau les jeux portables des jeux télévisés. Ainsi, l’adaptation des jeux PS5 existants semble être la solution la plus judicieuse.

Un lancement encore lointain

Quoique décide Sony, tous les rapports indiquent que le lancement de la PlayStation portable est encore loin. Cela laisse à l’entreprise amplement le temps de définir ce qu’une console portable PlayStation doit être pour réussir sur un marché dominé par des plateformes comme la Steam Deck et la Nintendo Switch.