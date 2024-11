Sony développerait actuellement une nouvelle console portable

Selon certaines informations, Sony serait en train de développer une toute nouvelle console portable, marquant ainsi une avancée potentielle passionnante dans l'univers du jeu vidéo.

Tl;dr Sony développe une nouvelle console portable.

La console offrira des jeux directement sur l’appareil.

Sony teste le cloud streaming sur le Portal.

Sony : vers une nouvelle ère du jeu portable

La PlayStation Portable (PSP), à son apogée, était mon compagnon de jeu incontournable. Pourtant, depuis lors, aucun autre appareil de jeu portable n’a réussi à me captiver, même pas la Nintendo Switch. Cependant, cette réalité pourrait changer. Bloomberg rapporte que Sony développe actuellement une nouvelle console portable qui offrirait des jeux directement sur l’appareil.

Un nouveau pas dans l’évolution du jeu

Contrairement aux appareils précédents, cette nouvelle console permettrait de jouer sans avoir besoin d’investir dans une PlayStation 5 (ou la version qui sera en vogue à ce moment-là). Cette révélation provient de sources non nommées, Sony ayant refusé de commenter cette possible évolution.

Le Portal : un prédécesseur encore perfectible

Actuellement, Sony propose le PlayStation Portal à 200$. Cependant, ce dernier offre une expérience moins satisfaisante que la PSP ou la PS Vita, car il ne fonctionne que pour diffuser des jeux depuis votre PlayStation. Nous n’avons pas été particulièrement séduits lors de sa sortie en novembre dernier. Noté à 68 lors de notre examen, nous l’avons trouvé être « parmi les appareils les plus capricieux ». La qualité de l’image n’est pas au rendez-vous, même lorsque le Portal et la PS5 sont connectés à un réseau Wi-Fi stable.

Une amélioration continue

Toutefois, au cours de l’année écoulée, nous avons appris à l’apprécier, certains de nos rédacteurs d’Engadget l’appréciant particulièrement. Par ailleurs, la semaine dernière, Sony a commencé à tester le cloud streaming sur le Portal pour les membres Premium de PlayStation Plus. Cette connexion s’est avérée beaucoup plus fiable qu’auparavant et offre plus de 120 titres PS5.